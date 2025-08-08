শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে বাসচাপায় বৃদ্ধ নিহত

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুর জেলার শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বাসচাপায় মমিন উদ্দিন খাঁ (৭০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে পাঁচ্চর সংলগ্ন বন্দরখোলা এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকাগামী লেনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত মমিন খাঁ এক্সপ্রেসওয়ে পার হতে যাচ্ছিলেন। তিনি চর বাঁচামারা এলাকার মৃত সুনাম উদ্দিন খানের ছেলে।
জানা গেছে, সকাল ৮ টার দিকে সড়কের একপাশ থেকে অন্য পাশে যাচ্ছিলেন মমিন উদ্দিন খাঁ। এসময় ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
স্থানীয়রা জানান, বাসটি দ্রুত গতিতে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই ওই ব্যক্তি রাস্তার মাঝে চলে আসে। এসময় তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে বাসটি মহাসড়কের রেলিংয়ে ধাক্কা লাগে। তবে লোকটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এদিকে বাসটির সামনের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাসের যাত্রীদের তেমন কিছু হয়নি।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
মাদারীপুর জেলার শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বাসচাপায় মমিন উদ্দিন খাঁ (৭০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে পাঁচ্চর সংলগ্ন বন্দরখোলা এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকাগামী লেনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত মমিন খাঁ এক্সপ্রেসওয়ে পার হতে যাচ্ছিলেন। তিনি চর বাঁচামারা এলাকার মৃত সুনাম উদ্দিন খানের ছেলে।
জানা গেছে, সকাল ৮ টার দিকে সড়কের একপাশ থেকে অন্য পাশে যাচ্ছিলেন মমিন উদ্দিন খাঁ। এসময় ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
স্থানীয়রা জানান, বাসটি দ্রুত গতিতে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই ওই ব্যক্তি রাস্তার মাঝে চলে আসে। এসময় তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে বাসটি মহাসড়কের রেলিংয়ে ধাক্কা লাগে। তবে লোকটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এদিকে বাসটির সামনের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাসের যাত্রীদের তেমন কিছু হয়নি।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
ছাত্রপক্ষ বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করে বলেন, ‘স্বৈরাচারপন্থী শিক্ষকদের পরিচয় প্রকাশের নামে চলমান আন্দোলনকে ব্যবহার করে রাকসু নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে ছাত্রদল।’ ছাত্রদল সভাপতি রাহী এক বক্তব্যে বলেছেন, ‘রাকসু হতে হলে আমাদের রক্তের উপর দিয়ে যেতে হবে।’ এই বক্তব্যকে সহিংসতা উসকে দেওয়া মনে করছে ছাত্রপক্৩৩ মিনিট আগে
গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় মসজিদ মার্কেটে সাংবাদিক তুহিনের অফিস রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার তার অফিসের নিচে এক মহিলার সাথে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে কতিপয় সন্ত্রাসী বাদশা মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং তাকে তাড়া করে। সাংবাদিক তুহিন তখন এ ঘটনার ভিডিও ধার৩৯ মিনিট আগে
বিদ্যালয়ে ২০৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তত ৭৬ জন কোমরপানির রাস্তা পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় অভিভাবকেরা তাদের কোলে বা ঘাড়ে তুলে নিয়ে যান, আবার পানির উচ্চতা বেশি হলে নৌকা দিয়ে পারাপার হতে হয়।১ ঘণ্টা আগে
পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকালে টঙ্গীর স্টেশনরোড এলাকায় টঙ্গী-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক সড়কের পাশে একটি ট্রাভেলব্যাগ দেখেন স্থানীয়রা। ওই ব্যাগ থেকে দূর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা পুলিশে খবর পাঠায়। খবর পেয়ে পুলিশ ব্যাগের ভেতরে থাকা কালো পলেথিনে মোড়ানো কয়েক খন্ডলাশ উদ্ধার করে।২ ঘণ্টা আগে