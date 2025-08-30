Ajker Patrika
গোপালগঞ্জে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই ভাই নিহত

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া নামক স্থানে বাসচাপায় দুই ভাই নিহত হন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া নামক স্থানে বাসচাপায় দুই ভাই নিহত হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই ভাই নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার খাগাইল গ্রামের আবুল কাশেম খানের ছেলে রুহুল আমিন খান (৬৫) ও দুলাল খান (৫৭)।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির মো. সাজেদুর রহমান জানান, দুই ভাই জেলা সদরের ওষুধের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে মোটরসাইকেলযোগে গ্রামের বাড়ি খাগাইলে যাচ্ছিলেন। তাঁরা ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সদর উপজেলার ডুমদিয়া নামক স্থানে পৌঁছালে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী একটি বাস মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে দুলাল খান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আরেক ভাই মোটরসাইকেলচালক আমিন খানকে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকেও মৃত ঘোষণা করেন।

মরদেহ দুটি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া আইনানুগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলেও জানান তিনি।

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগনিহতগোপালগঞ্জ সদরজেলার খবরমহাসড়কমোটরসাইকেল
