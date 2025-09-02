Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ফতুল্লায় পিস্তল-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ৩টি গুলিসহ সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে সাজু আহাম্মেদ (৩৫) নামের আরেক যুবক পালিয়ে যান।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের শরীফবাগ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পানগাঁও এলাকার বাসিন্দা।  

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম জানান, র‍্যাব-১০-এর সিনিয়র ওয়ারেন্ট কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম মাতুব্বরের নেতৃত্বে র‍্যাব অভিযান চালায়। অভিযান শেষে আসামি ও উদ্ধার করা অস্ত্র, গুলি ফতুল্লা থানায় হস্তান্তর করা হয়। পলাতক আসামিকে ধরতে অভিযান চলছে।

বিষয়:

গুলিনারায়ণগঞ্জর‍্যাবগ্রেপ্তারফতুল্লাঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইবরাহিমের নাম বাদ দিতে ইসিকে চিঠি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান

নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান

অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

রাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা

রাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা

মুন্সিগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুতের দায়ে ২ রেস্তোরাঁকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুতের দায়ে ২ রেস্তোরাঁকে জরিমানা