Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

কাশিমপুর কারাগার থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৩ বন্দীর পালানোর চেষ্টা, সরঞ্জাম জব্দ

গাজীপুর প্রতিনিধি
কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার। ছবি: সংগৃহীত
কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন বন্দীর পালানোর চেষ্টা করেছেন। পরে তাঁদের কারাগারের অন্য সেলে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) কোনাবাড়ী থানায় মামলা করেছে কারা কর্তৃপক্ষ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার আসাদুর রহমান বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

কারাগার থেকে পালানোর চেষ্টা করা বন্দীরা হলেন টাঙ্গাইল সদর থানার চৌবাড়িয়া এলাকার শাহাদাত হোসেন, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানার মাঝিনা এলাকার রনি মহন্ত এবং কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর দিয়াডাঙ্গা এলাকার নজরুল ইসলাম। তাঁরা সবাই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। পালানোর চেষ্টার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাহউদ্দিন মামলার তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর মাঝামাঝি স্থানে তমাল নামে একটি ভবন রয়েছে। ওই ভবনের ১২ নম্বর কক্ষে কয়েকজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী ছিলেন। গত মঙ্গলবার রাত সোয়া ৮টার দিকে ওই কারাগারে দায়িত্ব পালন করছিলেন সহকারী প্রধান কারারক্ষী মোখলেছুর রহমান। এ সময় তিনি ‘তমাল’ ভবনের নিচতলায় ১২ নম্বর কক্ষ থেকে দেয়ালে আঘাতের শব্দ শুনতে পান।

পর দিন বুধবার সকালে ওই কক্ষে তল্লাশি করে একটি লোহার পাত, দুই টুকরা রড, কম্বল কেটে বানানো ২৮ ফুট লম্বা একটি রশি, ২৫ ফুট লম্বা একটি বেল্ট, লোহার তৈরি দুটি আংটা, ১০ ফুট লম্বা একটি খুঁটিসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। এ বিষয়ে বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা কারা কর্তৃপক্ষকে জানান, কারাগার থেকে পালানোর প্রস্তুতি হিসেবে ওই সরঞ্জাম তাঁরা প্রস্তুত ও সংগ্রহ করেছিলেন।

ওসি সালাহউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে জানান, হাই সিকিউরিটি কারাগারের একজন জেলার এজাহার দিয়েছেন। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালমা খাতুন বলেন, ‘বিষয়টি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মহোদয়কে জানানোর পর আমরা কারাগার পরিদর্শন করেছি। অভিযুক্ত বন্দীদের অন্য একটি সেলে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে কারাগারের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।’

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগমামলাকাশিমপুরকারাগারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

ডোপ টেস্টে পজিটিভ, চবিতে শিক্ষকতা থেকে বাদ দুই প্রার্থী

পাহাড়সম প্রত্যাশার পথে ভুল আর বাধা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

সম্পর্কিত

কুয়েটে ক্যানটিন বয়ের কাছে মিলল ১২০ প্যাকেট গাঁজা

কুয়েটে ক্যানটিন বয়ের কাছে মিলল ১২০ প্যাকেট গাঁজা

ট্রাভেল ব্যাগে মাথাবিহীন খণ্ডিত লাশ, পরিচয় মিলল যুবকের

ট্রাভেল ব্যাগে মাথাবিহীন খণ্ডিত লাশ, পরিচয় মিলল যুবকের

‘মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিতে’ যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘মূল হোতা’ গ্রেপ্তার

‘মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিতে’ যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘মূল হোতা’ গ্রেপ্তার

নাটোরে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা

নাটোরে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা