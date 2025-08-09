Ajker Patrika
টঙ্গীতে এবার খণ্ডিত মাথা উদ্ধার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
ঘটনাস্থলে কাজ করছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের টঙ্গীতে এক ব্যক্তির খণ্ডিত মাথা উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাত ৮টার দিকে টঙ্গীর বনমালা রেলগেট এলাকার একটি বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার টয়লেটের ফলস ছাদে ওই খণ্ডিত মাথার সন্ধান মিলেছে।

খবর পেয়ে পুলিশ খণ্ডিত মাথাটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এর আগে পুলিশ গতকাল শুক্রবার সকালে টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় দুটি পলিথিনে মোড়ানো একটি ট্রাভেল ব্যাগে অলি (৩৫) নামের এক যুবকের মাথাবিহীন খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করে। অলি বাসচালকের সহকারী (হেলপার) ছিলেন। লাশের আট খণ্ড পাওয়া যায় ব্যাগে।

এ ঘটনায় শুক্রবার রাতেই মৃত অলির স্ত্রী শাহনাজ আক্তার বাদী হয়ে টঙ্গী পূর্ব থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

জানা যায়, শুক্রবার মামলা করার পর পুলিশের পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডের কারণ ও হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে নেমে ছায়া তদন্ত শুরু করে র‍্যাব। শনিবার দুপুরে চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামি থানা এলাকা থেকে দুজনকে আটক করেছে র‍্যাব। এমন তথ্য জানিয়ে শনিবার বিকেলে র‍্যাবের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের মোবাইল ফোনে খুদে বার্তা পাঠানো হয়।

এরই কিছুক্ষণ পর টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশ টঙ্গীর বনমালা রেলগেট এলাকার ফখরুল ইসলামের বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার টয়লেটের ফলস ছাদ থেকে পলিথিনে মোড়ানো অর্ধগলিত খণ্ডিত মাথা উদ্ধার করে। মাথাটি হেলপার অলির বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম বলেন, খণ্ডিত মাথাটি অর্ধগলিত। বাসের হেলপার অলির বলে ধারণা করা হচ্ছে। খণ্ডিত মাথাটি পরীক্ষার জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

তবে মাথা উদ্ধারের ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

