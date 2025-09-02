গোপালগঞ্জে বিয়ে করতে গিয়ে ধরা খেলেন পলাতক বিজিবি সদস্য

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
পরিচয় গোপন রেখে গোপালগঞ্জে বিয়ে করতে এসে ধরা খেলেন মো. সাজ্জাদ ভুঁইয়া (২৪) নামের এক পলাতক বিজিবি সদস্য। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় কাশিয়ানী উপজেলার ভাটিয়াপাড়া গোলচত্বর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী।
গ্রেপ্তার বিজিবি সদস্য সাজ্জাদ নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কুন্দশী গ্রামের গোলাম রহমান ভুঁইয়ার ছেলে। পরে তাঁকে কাশিয়ানী থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
সাজ্জাদ ৫৩ বিজিবি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে গত ১ জুলাইয়ের পর থেকে ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত। তাই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।
কাশিয়ানী সেনাবাহিনীর ক্যাম্প জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় বিজিবি সদস্য সাজ্জাদ ভুঁইয়া গোপালগঞ্জ সদরের মিয়াপাড়ার বাসিন্দা মো. আক্তার হোসেনের মেয়েকে বিয়ে করতে কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া মোড়ে আসেন। এ সময় মেয়ের আত্মীয়স্বজন তাঁর পরিচয়পত্র ও কর্মস্থল সম্পর্কে জানতে চাইলে অসংগতিপূর্ণ কথাবার্তায় সন্দেহ হয়। পরে তাঁকে আটক করে কাশিয়ানী সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে খবর দেন তাঁরা। খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। ৫৩ বিজিবিতে ফোন করলে তাঁর পলাতক ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়। পরে সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করে কাশিয়ানী থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেপ্তার সাজ্জাদ ভুঁইয়াকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
