Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গোপালগঞ্জে বিয়ে করতে গিয়ে ধরা খেলেন পলাতক বিজিবি সদস্য

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার বিজিবি সদস্য। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার বিজিবি সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

পরিচয় গোপন রেখে গোপালগঞ্জে বিয়ে করতে এসে ধরা খেলেন মো. সাজ্জাদ ভুঁইয়া (২৪) নামের এক পলাতক বিজিবি সদস্য। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় কাশিয়ানী উপজেলার ভাটিয়াপাড়া গোলচত্বর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী।

গ্রেপ্তার বিজিবি সদস্য সাজ্জাদ নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কুন্দশী গ্রামের গোলাম রহমান ভুঁইয়ার ছেলে। পরে তাঁকে কাশিয়ানী থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সাজ্জাদ ৫৩ বিজিবি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে গত ১ জুলাইয়ের পর থেকে ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত। তাই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।

কাশিয়ানী সেনাবাহিনীর ক্যাম্প জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় বিজিবি সদস্য সাজ্জাদ ভুঁইয়া গোপালগঞ্জ সদরের মিয়াপাড়ার বাসিন্দা মো. আক্তার হোসেনের মেয়েকে বিয়ে করতে কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া মোড়ে আসেন। এ সময় মেয়ের আত্মীয়স্বজন তাঁর পরিচয়পত্র ও কর্মস্থল সম্পর্কে জানতে চাইলে অসংগতিপূর্ণ কথাবার্তায় সন্দেহ হয়। পরে তাঁকে আটক করে কাশিয়ানী সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে খবর দেন তাঁরা। খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। ৫৩ বিজিবিতে ফোন করলে তাঁর পলাতক ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়। পরে সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করে কাশিয়ানী থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেপ্তার সাজ্জাদ ভুঁইয়াকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগবিয়েগ্রেপ্তারবিজিবিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজিকে মোবাইলে হুমকি, থানায় জিডি

নুরের ওপর হামলার পর আ.লীগ-জাপাসহ ১৪ দলের বিচারে একমত ২২ দল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি

লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি

৬ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ

৬ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক