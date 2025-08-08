৩০০ মিটার রাস্তার অভাবে দুর্ভোগ শিশু শিক্ষার্থীদের

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জ পৌর এলাকার কাড়ারগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মাত্র ৩০০ মিটার রাস্তার অভাবে বর্ষা মৌসুমে কোমর সমান জলাবদ্ধতা ও কাদাপানির মধ্য দিয়ে স্কুলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বিকল্প পথে যেতে প্রায় আড়াই কিলোমিটার ঘুরে আসতে হয় তাদের। এতে শিশু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা প্রতিদিনই দুর্ভোগে পড়ছেন।
বিদ্যালয়ে ২০৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তত ৭৬ জন কোমরপানির রাস্তা পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় অভিভাবকেরা তাদের কোলে বা ঘাড়ে তুলে নিয়ে যান, আবার পানির উচ্চতা বেশি হলে নৌকা দিয়ে পারাপার হতে হয়।
বিদ্যালয়ের সামনে একটি রাস্তা থাকলেও পৌর এলাকার সরকারবাড়ি থেকে পোদ্দারবাড়ি পর্যন্ত মাত্র ৩০০ মিটার রাস্তা নির্মাণ হয়নি।
শিক্ষক পবিত্র কুমার বিশ্বাস বলেন, রাস্তাটি না থাকায় শিশুরা ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে আসছে। বর্ষাকালে পানি জমে পা ফসকে পড়ে বই-খাতা ভিজে নষ্ট হয়।
তিনি আরও বলেন, বিকল্প রাস্তা থাকলেও সেটি দিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ ঘুরতে হয়, যা ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ধারে হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।
স্থানীয় ব্যবসায়ী রমেশ মজুমদার, শ্যামল মজুমদার ও রঞ্জিত বিশ্বাস জানান, বর্ষাকালে কাড়ারগাতীর প্রায় আড়াই হাজার মানুষ ও শিক্ষার্থী চলাচলে দুর্ভোগে আছে। সরকারি উদ্যোগ না হলে সমস্যা মিটবে না।
প্রধান শিক্ষিকা হিরু কামরুন্নাহার বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য এই রাস্তা নির্মাণ জরুরি। বর্ষায় স্কুলে আসা-যাওয়া বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোছা. জ্যোৎস্না খাতুন বলেন, ‘সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানিয়েছি। রাস্তা নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’
গোপালগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মেহেদী হাসান বলেন, রাস্তাটি নির্মাণের জন্য জমির মালিকদের সঙ্গে সমাধান না হওয়ায় বিলম্ব হচ্ছে। বিষয়টি সমাধান হলে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।
