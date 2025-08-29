Ajker Patrika
মাদারীপুরে ৮ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে কোটি টাকার ক্ষতি

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাদারীপুরে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে অগ্নিকাণ্ডে সোনার দোকানসহ আটটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ১ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা।

আজ শুক্রবার ভোররাতে সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়নের মঠেরবাজারে এই ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা গেছে, বাজারে মুন্সি ডেকোরেটর নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে শর্টসার্কিটের মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত। মুহূর্তেই তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তি আগুন দেখে চিৎকার দেন। তখন আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসার পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।

ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এর আগেই মুদি, ডেকোরেটর, স্বর্ণালংকার, ফার্মেসি, কাপড়ের দোকানসহ আটটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক শেখ আহাদুজ্জামান বলেন, বাজারের ভেতরে গ্যাস সিলিন্ডার থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

মাদারীপুরআগুনঢাকা বিভাগদোকানমাদারীপুর সদরঅগ্নিকাণ্ডবাজারজেলার খবরব্যবসা
