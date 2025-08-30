Ajker Patrika
মেঘনায় অবৈধ বালু উত্তোলনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ধনাগোদা সেচ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মোহনপুর লঞ্চঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীর পারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ও চাঁদপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি ব্যারিস্টার ওবায়েদুর রহমান টিপু।

মোহনপুর ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ ব্যানারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন সভাপতিত্ব করেন। মোহনপুর ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন চাঁদপুর জেলা কৃষক দলের সহসভাপতি হানিফ পাটোয়ারী, ছেংগারচর পৌর কৃষক দলের সভাপতি জাকির হোসেন দরজি, ষাটনল ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি রফিকুল ইসলাম মাস্টার ও মোহনপুর ইউনিয়ন কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সুরুজ মিয়া প্রমুখ।

