কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা এবং জরুরি ভিত্তিতে সেবার মানোন্নয়নের দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিক কুমিল্লা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এই মানববন্ধন করা হয়। এতে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও অংশ নেন।
মানববন্ধন শেষে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক মো. আমিরুল কায়সার এবং সিভিল সার্জন আলী নূর মো. বশির আহমেদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
মানববন্ধনে মানবিক কুমিল্লার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী আবু, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিমসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল (সদর হাসপাতাল) জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন কুমিল্লা নগরীসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে শত শত রোগী স্বল্প খরচে চিকিৎসাসেবা নিতে এখানে আসে। তবে দীর্ঘদিন ধরে অবকাঠামো ও শয্যাসংকটের কারণে হাসপাতালটি সেবাদান সক্ষমতায় পিছিয়ে পড়ছে।
স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে হাসপাতালটি ১০০ শয্যার হলেও রোগীর চাপ কয়েক গুণ বেশি। বহির্বিভাগ ও আন্তবিভাগের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোগীদের চিকিৎসা নিতে বাধ্য হতে হচ্ছে। চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা বাড়লেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকায় সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। ফলে অনেক সময় রোগীদের মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য হাসপাতালটিকে অবিলম্বে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা এবং জরুরি বিভাগসহ বিভিন্ন ইউনিটে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম যোগ করার দাবি জানানো হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কুমিল্লার জনসংখ্যা ও রোগীর চাপ বিবেচনায় এই হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা সময়ের দাবি। সরকার দ্রুত উদ্যোগ না নিলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা আরও ব্যাহত হবে।
