Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা এবং জরুরি ভিত্তিতে সেবার মানোন্নয়নের দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিক কুমিল্লা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এই মানববন্ধন করা হয়। এতে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও অংশ নেন।

মানববন্ধন শেষে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক মো. আমিরুল কায়সার এবং সিভিল সার্জন আলী নূর মো. বশির আহমেদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানববন্ধনে মানবিক কুমিল্লার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী আবু, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিমসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল (সদর হাসপাতাল) জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন কুমিল্লা নগরীসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে শত শত রোগী স্বল্প খরচে চিকিৎসাসেবা নিতে এখানে আসে। তবে দীর্ঘদিন ধরে অবকাঠামো ও শয্যাসংকটের কারণে হাসপাতালটি সেবাদান সক্ষমতায় পিছিয়ে পড়ছে।

স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে হাসপাতালটি ১০০ শয্যার হলেও রোগীর চাপ কয়েক গুণ বেশি। বহির্বিভাগ ও আন্তবিভাগের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোগীদের চিকিৎসা নিতে বাধ্য হতে হচ্ছে। চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা বাড়লেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকায় সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। ফলে অনেক সময় রোগীদের মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য হাসপাতালটিকে অবিলম্বে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা এবং জরুরি বিভাগসহ বিভিন্ন ইউনিটে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম যোগ করার দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কুমিল্লার জনসংখ্যা ও রোগীর চাপ বিবেচনায় এই হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা সময়ের দাবি। সরকার দ্রুত উদ্যোগ না নিলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা আরও ব্যাহত হবে।

বিষয়:

কুমিল্লাহাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজিকে মোবাইলে হুমকি, থানায় জিডি

নুরের ওপর হামলার পর আ.লীগ-জাপাসহ ১৪ দলের বিচারে একমত ২২ দল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি

লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি

৬ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ

৬ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক