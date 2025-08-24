মিয়ানমার সীমান্ত মাইন বিস্ফোরণে রোহিঙ্গা যুবক আহত

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তমব্রু সীমান্তসংলগ্ন মিয়ানমারের অভ্যন্তরে স্থলমাইন বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গা যুবক আহত হয়েছেন। তাঁর নাম রকি আলম (২৬)। আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জানিয়েছে, আহত যুবক সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলে মানবিক বিবেচনায় তাঁকে উখিয়ার কুতুপালং এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
তবে ওই রোহিঙ্গা যুবক বাংলাদেশে আশ্রয়ে ছিলেন, নাকি নতুন করে প্রবেশ করেছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
স্থানীয় বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমি সীমান্ত এলাকা থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে আহত এক রোহিঙ্গা যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখেছি।’
৩৪ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল খায়রুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ওই রোহিঙ্গা যুবক মিয়ানমারের ভেতরে মাইন বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন। পরে আহত অবস্থায় সীমান্ত পেরিয়ে তমব্রু এলাকায় চলে আসে। তাঁর অবস্থা গুরুতর বিবেচনায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।’
