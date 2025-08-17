খালে পাওয়া অস্ত্রটি মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীর, ধারণা বিজিবির

কক্সবাজার প্রতিনিধি
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তে শূন্যরেখার খালে মাছ ধরতে নেমে গুলি-ম্যাগাজিনসহ এসএলআরের সন্ধান পেয়েছেন স্থানীয় জেলেরা। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) অস্ত্রটি হেফাজতে নিয়েছে।
আজ রোববার এই অস্ত্র জব্দের কথা জানান বিজিবির ৩৪ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম।
জানা যায়, ঘুমধুম সীমান্তের ৩১ নম্বর পিলার থেকে ১০০ গজ পূর্বে শূন্যরেখার খালে স্থানীয় কয়েকজন জেলে মাছ ধরতে নামেন। একপর্যায়ে জেলেরা পানির নিচে লাঠির মতো শক্ত একটা কিছু হাতড়ে পান। পরে সন্দেহজনক ওই বস্তু তুলে এনে দেখতে পান ম্যাগাজিনসহ একটি বিদেশি অস্ত্র।
এরপর জেলেরা বিষয়টি বিজিবির স্থানীয় চৌকিতে জানান। খবর পেয়ে বিজিবির একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ সময় জেলেদের তুলে আনা একটি এসএলআর, ১৩টি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন পাওয়া যায়।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল খায়রুল আলম বলেন, অস্ত্রটি খালের পানিতে কারা, কীভাবে ফেলে গেল, তা জানতে বিজিবি অনুসন্ধান করছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মিয়ানমার সীমান্তে সক্রিয় কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠী অস্ত্রটি খালের পানিতে লুকিয়ে রেখেছে। এ ব্যাপারে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তে শূন্যরেখার খালে মাছ ধরতে নেমে গুলি-ম্যাগাজিনসহ এসএলআরের সন্ধান পেয়েছেন স্থানীয় জেলেরা। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) অস্ত্রটি হেফাজতে নিয়েছে।
আজ রোববার এই অস্ত্র জব্দের কথা জানান বিজিবির ৩৪ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম।
জানা যায়, ঘুমধুম সীমান্তের ৩১ নম্বর পিলার থেকে ১০০ গজ পূর্বে শূন্যরেখার খালে স্থানীয় কয়েকজন জেলে মাছ ধরতে নামেন। একপর্যায়ে জেলেরা পানির নিচে লাঠির মতো শক্ত একটা কিছু হাতড়ে পান। পরে সন্দেহজনক ওই বস্তু তুলে এনে দেখতে পান ম্যাগাজিনসহ একটি বিদেশি অস্ত্র।
এরপর জেলেরা বিষয়টি বিজিবির স্থানীয় চৌকিতে জানান। খবর পেয়ে বিজিবির একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ সময় জেলেদের তুলে আনা একটি এসএলআর, ১৩টি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন পাওয়া যায়।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল খায়রুল আলম বলেন, অস্ত্রটি খালের পানিতে কারা, কীভাবে ফেলে গেল, তা জানতে বিজিবি অনুসন্ধান করছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মিয়ানমার সীমান্তে সক্রিয় কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠী অস্ত্রটি খালের পানিতে লুকিয়ে রেখেছে। এ ব্যাপারে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।
রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলবাহী ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।১৬ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে এমভি ওয়েস্টিন-১ লাইটার নামে একটি জাহাজ থেকে অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকার চিনি চুরির চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে নৌ পুলিশ চাঁদ১৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে অস্ত্র মামলায় রায় শোনার পর বিচারককে লক্ষ্য করে এক আসামির জুতা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ দ্রুত ওই আসামিকে নিবৃত্ত করে হাজতখানায় নিয়ে যায়। এর আগে আদালত মো. রাজু নামের ওই আসামিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।২১ মিনিট আগে
রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র, বিস্ফোরকসহ গ্রেপ্তার মোন্তাসেরুল আলম ওরফে অনিন্দ্যকে (৩৩) আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় ক্যামেরার সামনে বলেন, মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন। পাশাপাশি তিনি হারুন ইজহার, ওসমান হাদি ও পিনাকী ভট্টাচার্যের কথা শোনার আহ্বান জানান।২৮ মিনিট আগে