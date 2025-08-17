Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

খালে পাওয়া অস্ত্রটি মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীর, ধারণা বিজিবির

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২২: ৪৫
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তে শূন্যরেখার খালে মাছ ধরতে নেমে গুলি-ম্যাগাজিনসহ এসএলআরের সন্ধান পেয়েছেন স্থানীয় জেলেরা। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) অস্ত্রটি হেফাজতে নিয়েছে।

আজ রোববার এই অস্ত্র জব্দের কথা জানান বিজিবির ৩৪ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম।

জানা যায়, ঘুমধুম সীমান্তের ৩১ নম্বর পিলার থেকে ১০০ গজ পূর্বে শূন্যরেখার খালে স্থানীয় কয়েকজন জেলে মাছ ধরতে নামেন। একপর্যায়ে জেলেরা পানির নিচে লাঠির মতো শক্ত একটা কিছু হাতড়ে পান। পরে সন্দেহজনক ওই বস্তু তুলে এনে দেখতে পান ম্যাগাজিনসহ একটি বিদেশি অস্ত্র।

এরপর জেলেরা বিষয়টি বিজিবির স্থানীয় চৌকিতে জানান। খবর পেয়ে বিজিবির একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ সময় জেলেদের তুলে আনা একটি এসএলআর, ১৩টি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন পাওয়া যায়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল খায়রুল আলম বলেন, অস্ত্রটি খালের পানিতে কারা, কীভাবে ফেলে গেল, তা জানতে বিজিবি অনুসন্ধান করছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মিয়ানমার সীমান্তে সক্রিয় কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠী অস্ত্রটি খালের পানিতে লুকিয়ে রেখেছে। এ ব্যাপারে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

বিষয়:

বান্দরবাননাইক্ষ্যংছড়িচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

