কুমিল্লার পদুয়ার বাজারে ইউটার্ন বন্ধ ঘোষণা, ৪ জন নিহতের ঘটনায় মামলা

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
কুমিল্লার পদুয়ার বাজারে সিমেন্টবাহী একটি লরির চাপায় একই পরিবারের চারজন নিহত হওয়ার ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত ইউটার্নটি আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সেনাবাহিনী, হাইওয়ে পুলিশ ও সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তারা যৌথভাবে পদুয়ার বাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সামনে ইউটার্ন পরিদর্শন করেন।

তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী, সদর দক্ষিণ উপজেলার দয়াপুর ইউটার্ন থেকে সব ধরনের যানবাহন ঘুরে আসবে।

স্থানীয়রা জানান, হোটেল নূরজাহান থেকে খাবার খেয়ে বিভিন্ন পরিবহনের চালকেরা প্রায়ই উল্টো পথে এসে ইউটার্ন ব্যবহার করেন, যা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে পদুয়ার বাজার এলাকায় অন্তত ১৭টি দুর্ঘটনা ঘটেছে, এতে ২০ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হয়েছেন।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী আদনান বিন হাসান বলেন, পদুয়ার বাজারে ইউলুপ নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে কাজের ২৫ শতাংশ শেষ হয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে কাজ শেষ হলে ঝুঁকিপূর্ণ ইউটার্ন ব্যবহার না করেই যানবাহন চলাচল সম্ভব হবে, যা দুর্ঘটনা কমাবে।

ময়নামতি হাইওয়ে ক্রসিং থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আনিসুর রহমান জানান, শুক্রবার দুপুরে লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কারে চাপা দেয়, এতে একই পরিবারের চারজন নিহত হন। মামলায় নিহত ওমর আলীর ভাই আবুল কালাম বাদী হয়ে হানিফ পরিবহন ও লরির অজ্ঞাত চালকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। সদর দক্ষিণ থানায় মামলাটি দায়ের হয়েছে।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে আছেন ওমর আলী (৬৫), তাঁর স্ত্রী নূরজাহান বেগম, বড় ছেলে আবুল হাসেম ও ছোট ছেলে আবুল কাশেম মামুন।

নিহতদের মরদেহ শুক্রবার রাত ১১টায় বরুড়ার হোসেনপুর ব্যাপারী বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে হোসেনপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে এলাকাবাসী শোক প্রকাশ করেন।

