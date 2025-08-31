Ajker Patrika
চাঁদপুরে ২৪ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে ২৪ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে

গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আগামী মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা চাঁদপুরে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

আজ রোববার বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) চাঁদপুর আঞ্চলিক বিক্রয় কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (বিক্রয়) প্রকৌশলী ফজলে বারি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ফজলে বারি বলেন, কুমিল্লা থেকে চাঁদপুরে গ্যাস সরবরাহ লাইনের কুমিল্লার লাকসাম মোদাফ্ফরগঞ্জ বিজরা এলাকায় প্ল্যান্টে পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজ করা হবে। যার কারণে চাঁদপুর শহর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি ও মতলব দক্ষিণ উপজেলার গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

প্রকৌশলী ফজলে বারি বলেন, ‘মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ থাকবে না মর্মে ইতিমধ্যে এসব এলাকায় আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের উদ্দেশে মাইকিং করা হয়েছে। আগামীকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিনেও মাইকিং করা হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।’

চাঁদপুর
