চাঁদপুরে ২৪ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে

চাঁদপুর প্রতিনিধি
গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আগামী মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা চাঁদপুরে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
আজ রোববার বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) চাঁদপুর আঞ্চলিক বিক্রয় কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (বিক্রয়) প্রকৌশলী ফজলে বারি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ফজলে বারি বলেন, কুমিল্লা থেকে চাঁদপুরে গ্যাস সরবরাহ লাইনের কুমিল্লার লাকসাম মোদাফ্ফরগঞ্জ বিজরা এলাকায় প্ল্যান্টে পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজ করা হবে। যার কারণে চাঁদপুর শহর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি ও মতলব দক্ষিণ উপজেলার গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
প্রকৌশলী ফজলে বারি বলেন, ‘মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ থাকবে না মর্মে ইতিমধ্যে এসব এলাকায় আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের উদ্দেশে মাইকিং করা হয়েছে। আগামীকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিনেও মাইকিং করা হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।’
গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আগামী মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা চাঁদপুরে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
আজ রোববার বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) চাঁদপুর আঞ্চলিক বিক্রয় কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (বিক্রয়) প্রকৌশলী ফজলে বারি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ফজলে বারি বলেন, কুমিল্লা থেকে চাঁদপুরে গ্যাস সরবরাহ লাইনের কুমিল্লার লাকসাম মোদাফ্ফরগঞ্জ বিজরা এলাকায় প্ল্যান্টে পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজ করা হবে। যার কারণে চাঁদপুর শহর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি ও মতলব দক্ষিণ উপজেলার গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
প্রকৌশলী ফজলে বারি বলেন, ‘মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ থাকবে না মর্মে ইতিমধ্যে এসব এলাকায় আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের উদ্দেশে মাইকিং করা হয়েছে। আগামীকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিনেও মাইকিং করা হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।’
স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাতে যে কোনো সময় আবার সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন চবির প্রক্টর অধ্যাপক বজলুর রহমান।১২ মিনিট আগে
খুলনার খানজাহান আলী (রহ.) রূপসা সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্ট থেকে ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা আজ রোববার শেষ হয়েছে। এতে ছয় দিনে রাকসুর ২৩টি পদের বিপরীতে ৩১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন। আজ রোববার সন্ধ্যায় প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।২৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মো. কবির (৩৬) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়নের নান্দাইল রোড বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বখাটে যুবক মো. কবির মিয়া চন্ডিপাশা ইউনিয়নের পূর্ব বাঁশহাটি গ্রামের৪১ মিনিট আগে