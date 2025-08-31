Ajker Patrika
বেগমগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় পথচারী নিহত, আহত ২

নোয়াখালী প্রতিনিধি
অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিয়ে প্রাইভেট কারটি সড়কের পাশের খালের মধ্যে পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিয়ে প্রাইভেট কারটি সড়কের পাশের খালের মধ্যে পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের আফানিয়া এলাকায় আজ রোববার সকালে গাড়ির ধাক্কায় মোহাম্মদ কাউসার (৪৫) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় প্রাইভেট কারের চালক ও অটোরিকশাচালক আহত হয়েছেন। নিহত কাউসার বেগমগঞ্জ উপজেলার মীর আলিপুর এলাকার আবুল খায়েরের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে কুমিল্লা থেকে চৌমুহনীর উদ্দেশে একটি প্রাইভেট কার ছেড়ে আসে। দ্রুতগতির প্রাইভেট কারটি আফানিয়া এলাকায় পৌঁছালে সামনে থাকা একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে পথচারী কাউসারকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত হন কাউসার। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কাউসারকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয়রা আরও জানান, অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিয়ে প্রাইভেট কারটি সড়কের পাশের খালের মধ্যে পড়ে যায়। এ সময় গাড়িটি রেখে দ্রুত পালিয়ে যান চালক। প্রাইভেট কারটিতে কোনো যাত্রী ছিল না। খবর পেয়ে চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থালে পৌঁছে প্রাইভেট কারটি জব্দ করে।

চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন ভূঁইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থল থেকে প্রাইভেট কারটি জব্দ করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

