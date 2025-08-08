Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুরে পুকুর থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
লক্ষ্মীপুরে পুকুর থেকে রাহাত হোসেন (১৮) নামের এক তরুণের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে সদর উপজেলার চররুহিতা ইউনিয়নের কাঞ্চনি বাজার এলাকার একটি পুকুরে লাশটি পাওয়া যায়।

রাহাত রায়পুর উপজেলার খাসেরহাট এলাকার মো. ইব্রাহিমের ছেলে। ছোটবেলায় তাঁর মা মারা যাওয়ায় তিনি চররুহিতায় নানাবাড়িতে বড় হন। তাঁর নানা সৈয়দ উজ্জামান ও নানি আলেয়া বেগম চররুহিতা মজিব কন্ট্রাক্টর বাড়ির বাসিন্দা।

রাহাতের মামি রিক্তা আক্তার রিপা জানান, রাহাত ইলেকট্রিক কাজ করতেন। সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। দুপুরে বাজারের দোকানদার সাদ্দাম হোসেন মোবাইলে খবর দেন যে রাহাত মারা গেছেন। তিনি বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা মনু মিয়া আমিন বাড়ির পাশের নির্মাণাধীন ভবনের পুকুরে গিয়ে দেখি তার লাশ ভাসছে। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকদের সহায়তায় লাশটি উদ্ধার করা হয়। আমরা তার মৃত্যুর সঠিক কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্তের দাবি জানাই।’

লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ইলেকট্রিক শক না অন্য কোনো কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে—বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লক্ষ্মীপুরউদ্ধারপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগলক্ষ্মীপুর সদরলাশ
