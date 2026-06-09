Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের লিফলেট তৈরির অভিযোগে দুজন গ্রেপ্তার

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ জুন ২০২৬, ১৪: ৪৩
ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের লিফলেট তৈরির অভিযোগে দুজন গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার আওয়ামী মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক সুমি আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি সদরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লিফলেট তৈরির সময় হাতেনাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী রয়েছেন বলে জানা গেছে। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার (৮ জুন) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ফটিকছড়ি পৌরসভার বিবিরহাট বাজার এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে তাঁদের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বক্তপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য এবং মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সুমি আক্তার (৩৫) ও সুন্দরপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা উজ্জ্বল বড়ুয়া (৪০)। তিনি সুধীর বড়ুয়ার ছেলে বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিবিরহাট বাজারের এএইচ শপিং কমপ্লেক্সের ‘শাওন ভিশন ফটো অ্যান্ড ফিল্ম’ নামের একটি দোকানে নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের লিফলেট তৈরি করা হচ্ছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ওই দুজনকে আটক করা হয়।

বিষয়:

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