চট্টগ্রামে খেলার সময় দেয়াল ধসে শিশু নিহত

চট্টগ্রাম নগরের আরেফিন নগর এলাকায় সীমানা দেয়ালের গেট ধরে ঝোলার সময় দেয়াল ধসে মো. জয়নাল নামের ৮ বছরের এক শিশুর মৃত্যু এবং আরও দুই শিশু আহত হয়েছে।
শনিবার (২৩ মে) বিকেল ৫টার দিকে বায়েজিদ থানাধীন আরেফিন নগরের মুক্তিযোদ্ধা কলোনির মুখে এই দুর্ঘটনা ঘটে। রোববার বিকেলে এই ঘটনার বিষয়ে জানাজানি হয়। নিহত শিশুর বিস্তারিত পরিচয় তাৎক্ষণিক জানাতে পারেনি পুলিশ।
বায়েজিদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল করিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, আরেফিন নগরের মুক্তিযোদ্ধা কলোনির মুখ এলাকায় গেটসহ একটি সীমানা দেয়াল ধসে ৮ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুই শিশু আঘাত পায়। তারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। ঘটনার সময় নিহত ও আহত শিশুরা একসঙ্গে খেলছিল। এই ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
