‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’ চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির নেতৃত্বে ফারুক-আবির

চট্টগ্রামে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’ চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংগঠনের নেতা-কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে সভাপতি পদে ওমর ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক পদে মো. শরিফুল ইসলাম আবির নির্বাচিত হন।
গতকাল সোমবার শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ শেষে এই কমিটির ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলিফ উদ্দিন রুবেল। তিনি জানান, নির্বাচনে শুধু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে এই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচনে সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সোহেল সিদ্দিকী রনি এবং রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ মারুফ।
নির্বাচন-সংশ্লিষ্টরা জানান, জুলাই আন্দোলনের চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
নবনির্বাচিত সভাপতি ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক মো. আবির সংগঠনের সব নেতা-কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, জুলাই আন্দোলনের আদর্শ বাস্তবায়ন, সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করা এবং তরুণ নেতৃত্বের বিকাশে তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন।
তাঁরা আরও বলেন, ‘ব্যক্তির চেয়ে সংগঠন বড়’—এই নীতিকে সামনে রেখে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর মহানগর কমিটি গড়ে তোলাই হবে তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী, ভোটার ও সংগঠনের নেতা-কর্মীদের প্রতি তাঁরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
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