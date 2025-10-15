Ajker Patrika
৩৫ বছর পর চাকসু নির্বাচন: ভোট গ্রহণ চলছে

চবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৪০
বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ভবনে ভোটারদের লাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আজ বুধবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন হচ্ছে। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে; চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে চলছে ভোট গ্রহণ।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট ৯০৭ জন প্রার্থী এবারের নির্বাচনে লড়ছেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ৪১৫ জন এবং হল ও একটি হোস্টেল সংসদে ৪৯২ জন। কেন্দ্রীয় সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৮ নারী ও ৩৬৬ জন পুরুষ প্রার্থী। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার ২৭ হাজার ৫১৭ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ১৬ হাজার ৮৪ এবং ছাত্রী ভোটার ১১ হাজার ৪৩৪ জন।

একজন ভোটার ৪০টি ভোট দেবেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৬টি এবং হল সংসদে ১৪টি। চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘ব্যালটে ভোট গ্রহণ চলছে। গণনা হবে ওএমআর পদ্ধতিতে। একজন ভোটারের ৪০টি ভোট দিতে আনুমানিক ১০ মিনিট লাগতে পারে। তবে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। ভোটাররা যত সময় প্রয়োজন মনে করবেন, তত সময় নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রামচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
