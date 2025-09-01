সেন্ট মার্টিন থেকে ৩টি ফিশিং বোটসহ ১৮ মাঝিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাতা
কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন থেকে ৩টি ফিশিং বোটসহ ১৮ মাঝিকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়াদ্বীপ-সংলগ্ন পূর্ব সীমান্ত দিয়ে সাগরে মাছ ধরার সময় নৌকাসহ জেলেদের ধরে নিয়ে যায় বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি। আজ বেলা ২টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন সেন্ট মার্টিন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) ফয়জুল ইসলাম।
ইউপি চেয়ারম্যান জানান, আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ভোররাত ৪টার দিকে আরাকান আর্মি বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে ফিশিং বোটগুলোসহ জেলেদের নিয়ে যায়। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের গলাচিপা এলাকার আবু তাহের, আলমগীর ও আবছার উদ্দীনের মালিকানাধীন তিনটি ফিশিং বোটে ৬ জন করে ১৮ জন মাঝিমাল্লা রয়েছেন। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ (ইউএনও) বিভিন্ন বাহিনীর কাছে এ তথ্য অবগত করা হয়েছে।
অপহৃত জেলেরা হলেন সেন্ট মার্টিন গলাচিপা ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা আবু তাহের মাঝি, মনি উল্লাহ, রহমতউল্লাহ, আবু বক্কর, সৈয়দ উল্লাহ, রফিক, আবছার মাঝি, মো. তাহের, মতলব, হাফেজ আহমদ, মো. আমিন, সালাউদ্দিন, জাহাঙ্গীর আলম, আলমগীর মাঝি, আব্দুর রহিম, মো. আলম, সাব্বির ও তৈয়ুব।
উল্লেখ্য, গত মাসে ধরে নিয়ে যাওয়া ফিশিং বোটসহ জেলেদের এখনো আরাকান আর্মির কাছ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।
