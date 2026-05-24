Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দরের পথে কনটেইনার জাহাজে নাবিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশে আসার পথে এমভি এমএসসি কাইমিয়া টু নামের একটি কনটেইনার জাহাজের এক নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব (ভারপ্রাপ্ত) মো. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নাসির উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, জাহাজটি এখনো বাংলাদেশ জলসীমায় এসে পৌঁছায়নি। আগামীকাল সোমবার (২৫ মে) চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙ্গরে জাহাজটি পৌঁছাতে পারে। তিনি আরও বলেন, শ্বাসকষ্ট থেকেই এই নাবিকের মৃত্যু হয়।

নাবিকের নাম মোহাম্মদ হানিফ হুসাইন মিয়া। তিনি জাহাজটিতে বোসান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জাহাজটির স্থানীয় প্রতিনিধিদের পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, চট্টগ্রাম উপকূল থেকে প্রায় ২০০ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থানকালে ওই নাবিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে তিনি শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হলে জাহাজের মাস্টার জরুরি মেডিকেল ইভাকুয়েশনের (কোনো বিপজ্জনক স্থান থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া) আবেদন জানান। সে সময় তিনি সচেতন অবস্থায় ছিলেন। তবে পরে সকাল প্রায় ৯টার দিকে মাস্টার নিশ্চিত করেন যে, বোসান জাহাজেই মারা গেছেন।

শিপিং সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আকস্মিক হৃদ্‌রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের হারবার মাস্টার জাহিরুল ইসলাম জাহাজে নাবিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জাহিরুল ইসলাম বলেন, জাহাজটির প্রোটেকশন অ্যান্ড ইনডেমনিটি (পিঅ্যান্ডআই) ক্লাবকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ইন্টারপোর্ট মেরিটাইম লিমিটেড প্রাথমিক তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে। জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছানোর পর মরদেহ নামানোসহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাজাহাজমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম বন্দর
