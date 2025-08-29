প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতের হানা, মা-শিশুদের গলায় রামদা ধরে লুটপাট

মতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
চাঁদপুরের মতলব উত্তরে এক প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাত দলের সদস্যরা বাড়ির বাসিন্দাদের গলায় রামদা ধরে স্বর্ণালংকার, টাকাসহ ২৫ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে জহিরাবাদ ইউনিয়নের বড়ইকান্দি গ্রামের মিঁয়াজি বাড়িতে প্রবাসীর নিজাম উদ্দিনের ঘরে এ ডাকাতি হয়। এ সময় ঘরে নিজামের স্ত্রী নার্গিস আক্তার এবং স্কুলপড়ুয়া তিন ছেলেমেয়ে ছিল। নিজাম দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে আছেন।
নার্গিস জানান, রাতে ১০-১২ ব্যক্তি দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাঁদের মারধর করেন। তাঁদের সামনে রামদা ধরে রাখেন যাতে তাঁরা চিৎকার না করেন। এর মধ্যে আলমারি-বাক্স ভেঙে জিনিসপত্র নিয়ে যান। যাতে ১১ ভরি স্বর্ণালংকার, ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা, দুটি দামি ঘড়ি, একটি মোবাইল ফোন, রুপার অনেকগুলো গয়না, বিদেশি পোশাকসহ মূল্যবান অনেক কিছু ছিল।
নিজামের ভাই শরীফ উল্যাহ বলেন, ‘খবর পেয়ে আমি ঢাকা (কর্মস্থল) থেকে বাড়িতে ছুটে আসি। আচমকা কী ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ভাইয়ের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।’
এ বিষয়ে মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রবিউল হক বলেন, ‘আমি ও আমাদের সার্কেল এএসপি তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই এবং সরেজমিন পরিদর্শন করি। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
জানতে চাইলে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি, মতলব সার্কেল) খাইরুল কবির বলেন, ‘সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করছে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
