নিখোঁজের দুই দিন পর গোরস্তানে মিলল নির্মাণশ্রমিকের লাশ

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর ফারুক মুনসী (৩৫) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার চান্দলা ইউনিয়নের দক্ষিণ চান্দলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনের গোরস্থান থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত ফারুক মুনসী ওই ইউনিয়নের চান্দলা মধ্যপাড়া এলাকার জাকির মেম্বার বাড়ির মৃত খোরশেদ মুনসীর ছেলে। তিনি রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন বলে জানিয়েছে তার পরিবার।
স্ত্রী রেহেনা আক্তার জানান, ফারুক মুনসী প্রায়ই পরিবারের কাউকে না জানিয়ে বের হয়ে যেতেন। দুই দিন আগে তিনি নিখোঁজ হন। আজ সকালে স্থানীয় এক ব্যক্তি কবর জিয়ারত করতে গিয়ে গোরস্থানের পাশে তাঁর লাশ দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা গিয়ে লাশ শনাক্ত করেন এবং স্থানীয় ইউপি সদস্যকে জানান। ইউপি সদস্য পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।
ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।’
এ ঘটনায় নির্মাণশ্রমিকের স্ত্রী বাদী হয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করেছেন।
