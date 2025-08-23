Ajker Patrika
মেঘনার ২ ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
দুই ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুই ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়ার মেঘনা নদীতে ধরা পড়েছে বিশাল আকৃতির দুটি রানি ইলিশ। মাছ দুটি নিলামে সাড়ে ১১ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে প্রায় ৫ কেজি ওজনের মাছ দুটি চেয়ারম্যান ঘাট মৎস্য আড়তে তোলা হয়। পরে কদর ভাণ্ডারী নামের এক স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী সেগুলো কিনে নেন।

জানা যায়, শনিবার সকালে লক্ষ্মীপুরের রামগতির জেলে মো. বাহার উদ্দিনের জালে মাছ দুটি ধরা পড়ে। বেশ কিছু ছোট ও মাঝারি ইলিশের সঙ্গে বড় আকারের দুটি রানি ইলিশ পান তিনি। পরে মাছ দুটির দাম ভালো পেতে তিনি চেয়ারম্যান ঘাটের মাছের বাজারে নিয়ে আসেন।

জেলে বাহার উদ্দিন বলেন, ‘সাগরে পোয়া মাছ পাইছি, ইলিশ পাইছি। এর মধ্যে দুইটা বড় রানি ইলিশ পাইছি, যা ভালো দামে বিক্রি করছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুব খুশি।’

মৎস্য ব্যবসায়ী কদর ভাণ্ডারী বলেন, ‘আমি ৫ কেজি ওজনের দুটি মাছ সাড়ে ১১ হাজার টাকায় ক্রয় করেছি। ঢাকায় পার্টি আছে, তাদের কাছে পাঠাব। এই মৌসুমে এত বড় ইলিশ ধরা পড়ে নাই। মাছ দুটি ভালো দামে বিক্রি করতে পারব ইনশা আল্লাহ।’

চেয়ারম্যান ঘাটের আল্লাহর দান মৎস্য আড়তের স্বত্বাধিকারী ব্যবসায়ী মো. আকবর বলেন, ‘সাগর উত্তাল থাকায় জেলেরা নৌকা নিয়ে পাড়ে অপেক্ষা করছেন। বর্তমানে মাছের আকাল রয়েছে। যার ফলে জেলে, ব্যবসায়ী, আড়তদার, শ্রমিক সবাই ঋণে জর্জরিত। কেউ মাছ পাচ্ছেন আবার কেউ কেউ পাচ্ছেন না। তবে মাছ পেলে সবার মুখে হাসি ফুটত।’

হাতিয়া উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা মো. ফাহাদ হাসান বলেন, ‘প্রায়ই বড় বড় মাছ পাওয়া যায় এবং দামও ভালো পাওয়া যায়। মৎস্য সংরক্ষণে সরকারের দেওয়া বিভিন্ন সময়ে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করায় নদীতে বড় আকৃতির মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আশা করছি, সামনে জেলেরা সাগরে বড় আকৃতির মাছ আরও বেশি বেশি পাবেন। যা জেলেদের মুখে হাসি ফোটাবে এবং বাজারেও সাড়া ফেলবে।’

