Ajker Patrika
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চাঁদপুর

চাঁদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কিশোরের মৃত্যু

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কিশোরের মৃত্যু
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বাইজিদ। ছবি- সংগৃহীত

চাঁদপুরের কচুয়ায় অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত কিশোর মোহাম্মদ বাইজিদ (১৭) মারা গেছে। আজ রোববার সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।

নিহত বাইজিদ উপজেলার শুয়ারুল মৃধা বাড়ির আলমাছ মিয়ার ছেলে।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলার সাচার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. কামরুল হাসান রিয়াদ বলেন, ‘এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় বাইজিদের পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার বাঁতাপুকুরিয়া কোল্ডস্টোরেজ এলাকায় অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাইজিদ গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত ঢাকায় পাঠান। বাইজিদ নিজেই মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিল।

কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজিজুল ইসলাম আকাশ বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়টি আমরা জেনেছি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

চাঁদপুরদুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগআহত
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