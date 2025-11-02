Ajker Patrika
নবীনগরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ: গুলিবিদ্ধ আরও ১ জনের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রতিপক্ষের গুলিতে আহত ইয়াছিন মিয়া (২০) নামের আরও একজন মারা গেছেন। আজ রোববার ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ নিয়ে গুলিবিদ্ধ দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

নিহত ইয়াছিন মিয়া উপজেলার আলমনগর গ্রামের বাসিন্দা শফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি হোটেলের কর্মচারী ছিলেন।

এর আগে সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিপন মিয়ার (৩০) মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি উপজেলার বড়িকান্দি ইউনিয়নের নুরজাহানপুর গ্রামে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাকি দুজন হলেন—উপজেলার বড়িকান্দি ইউনিয়নের থোল্লাকান্দি গ্রামের এমরান হোসেন (৩৮) ও উপজেলার চরলাপাং গ্রামের নুর আলম (১৮)। এমরান হোসেন উপজেলার শ্যামগ্রামের মোহিনী কিশোর স্কুল ও কলেজের শিক্ষক।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার বড়িকান্দি ইউনিয়নের বড়িকান্দি গণি শাহ মাজার বাজার এলাকার একটি হোটেলে কুখ্যাত ডাকাত মোন্নাফ মিয়া ওরফে মনেকের ছেলে শিপন মিয়া বসে ছিলেন। ওই সময় একদল দুর্বৃত্ত হোটেলটিতে গুলি করতে থাকে। এতে শিপন মিয়া এবং হোটেলের দুই কর্মচারী ইয়াছিন ও নূর আলম গুলিবিদ্ধ হন।

শিপন গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর তাঁর গ্রাম নূরজাহানপুরে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ লোকজন গণি শাহ মাজারের অদূরে তালতলায় গিয়ে স্থানীয় এমরান হোসেন মাস্টারের অফিসে হামলা চালায়। এ সময় দুর্বৃত্তের ছোড়া গুলিতে এমরান মাস্টার গুলিবিদ্ধ হন। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

আহত এমরান মাস্টার ঢাকায় পুলিশের উপকমিশনার (ডিসি) বিল্লাল হোসেনের ছোট ভাই। তিনি পার্শ্ববর্তী শ্যামগ্রাম মোহিনী কিশোর উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে বিক্ষুব্ধরা থোল্লাকান্দি গ্রামে হামলা চালিয়ে একাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর করে।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নবীনগরে পাল্টাপাল্টি হামলা: একজন নিহত, গুলিবিদ্ধ ৩আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নবীনগরে পাল্টাপাল্টি হামলা: একজন নিহত, গুলিবিদ্ধ ৩

এদিকে গুলিবিদ্ধ চারজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। এর মধ্যে শিপন রোববার সকালে মারা যায়।

এলাকার একাধিক সূত্র জানায়, এলাকায় একক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মোন্নাফ মিয়া ও তাঁর ছেলে শিপনের সঙ্গে থোল্লাকান্দি গ্রামের আরাফাতের লোকজনের দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল। আরাফাত থোল্লাকান্দি গ্রামের এমরান হোসেন মাস্টারের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর একজন। এই আধিপত্যের দ্বন্দ্বই পাল্টাপাল্টি হামলার মূল কারণ বলে স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন।

এ বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিয়াস বসাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, কোনো ডাকাতির ভাগাভাগি নিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে। তিনি আরও বলেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে এখন পর্যন্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শিপন সকালে ও হোটেল কর্মচারী ইয়াছিন বিকেলে মারা যান।

