বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনার বামনা উপজেলার রুহিতার চরে ভূমিদস্যুদের হানা, কৃষকদের ফসল ও গবাদি পশু লুটের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন চরে সরকারিভাবে বন্দোবস্ত পাওয়া কৃষক ও স্থানীয়রা।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার গোলচত্বরে কয়েক শ কৃষক এ মানববন্ধনে অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বামনা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাজা আহসান, মুক্তিযোদ্ধা সেলিম সরদার, পূর্ব সফিপুর গ্রামের বাসিন্দা জহিরুল ইসলাম, কৃষক হোসাইন আলী কাজী, সালেহ উদ্দিনপ্রমুখ।
মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বরগুনার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা দাবি করেন, সম্প্রতি বেতাগী উপজেলার সরিষামুড়ি, কালীকাবাড়ি ও বলইবুনিয়া এলাকার একটি প্রভাবশালী চক্র জোরপূর্বক চরে ঢুকে কৃষকদের ফসল কেটে নেওয়ার পাশাপাশি নতুন ঘর নির্মাণের পাঁয়তারা করছে।
