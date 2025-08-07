Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

বরগুনা প্রতিনিধি
কৃষকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কৃষকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার বামনা উপজেলার রুহিতার চরে ভূমিদস্যুদের হানা, কৃষকদের ফসল ও গবাদি পশু লুটের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন চরে সরকারিভাবে বন্দোবস্ত পাওয়া কৃষক ও স্থানীয়রা।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার গোলচত্বরে কয়েক শ কৃষক এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বামনা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাজা আহসান, মুক্তিযোদ্ধা সেলিম সরদার, পূর্ব সফিপুর গ্রামের বাসিন্দা জহিরুল ইসলাম, কৃষক হোসাইন আলী কাজী, সালেহ উদ্দিনপ্রমুখ।

মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বরগুনার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা দাবি করেন, সম্প্রতি বেতাগী উপজেলার সরিষামুড়ি, কালীকাবাড়ি ও বলইবুনিয়া এলাকার একটি প্রভাবশালী চক্র জোরপূর্বক চরে ঢুকে কৃষকদের ফসল কেটে নেওয়ার পাশাপাশি নতুন ঘর নির্মাণের পাঁয়তারা করছে।

বিষয়:

বরগুনালুটপাটবরিশাল বিভাগজেলার খবরমানববন্ধনকৃষক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

ওসি-এসআই-কনস্টেবল চক্র: আখাউড়া ইমিগ্রেশনে টাকা দিলে সব হয়

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

সাধুর বেশে এসে সাবেক স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

বরিশাল-১: স্বপন-কুদ্দুসের দ্বন্দ্বে নির্বাচনের আগে দলে অস্থিরতা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভের পর সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভের পর সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

নেত্রকোনায় আদালতের রায়ে ৪ বছর পর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন তাহের

নেত্রকোনায় আদালতের রায়ে ৪ বছর পর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন তাহের