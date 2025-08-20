পবিপ্রবিতে নির্মাণাধীন হল থেকে রড চুরি, আটক ২

পবিপ্রবি সংবাদদাতা
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) একটি নির্মাণাধীন হল থেকে রড চুরির সময় দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দল।
বুধবার (২০ আগস্ট) ভোর ৬টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে নির্মাণাধীন ছাত্রী হল থেকে রড চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীরা এক ব্যাগ কাটা রডসহ একজনকে আটক করে। চুরির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার আভিযোগে পরে আরও একজনকে আটক করা হয়।
আটক দুজন হলেন দুমকি উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আতাউল্লাহ (১৭) এবং একই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাহাত মুন্সী (২১)।
জানা গেছে, গত রাত ১২টার দিকে তাঁদের দুজনকে সিসি টিভি ফুটেজে দেখা গেছে এবং ভোর ৬টা নাগাদ এক ব্যাগ রড নিয়ে নির্মাণাধীন ছাত্রী হল থেকে বের হন আতাউল্লাহ। সেই সময় নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে রাহাত মুন্সীর সংশ্লিষ্টতাও পাওয়া যায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. মুকিত মিয়া বলেন, ভোর ৬টার দিকে আনসার কমান্ডারের সহায়তায় জানতে পারি নির্মাণাধীন ছাত্রী হল থেকে একজন রড চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে হাতেনাতে আটক করে নিরাপত্তা শাখায় নিয়ে আসি এবং জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আরেকজনকে আটক করি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আবুল বাশার খান জানান, আটক দুজনের পরিবারকে ডেকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যদি এরকম কাজ আবার করে, তাহলে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
