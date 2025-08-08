রাতের আঁধারে ভেঙে দেওয়া হলো স্কুলের নির্মাণাধীন সীমানাপ্রাচীর

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠির নলছিটিতে দুর্বৃত্তরা রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ফেলেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার বারইকরণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের যেকোনো সময় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৪) আওতায় সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। গতকাল রাতে দুর্বৃত্তরা নির্মাণাধীন প্রাচীর ভেঙে মালপত্র ফেলে দেয়। এতে প্রায় ১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
বিদ্যালয় পরিচালনার অ্যাডহক কমিটির সদস্য লিয়াকত আলী খান বলেন, ‘রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা স্কুলের সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ফেলেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।’
এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উপজেলা প্রকৌশলী মো. ইকবাল কবীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা স্থানীয়দের মাধ্যমে বিষয়টি জেনেছি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
