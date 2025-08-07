Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

পবিপ্রবিতে জুনিয়রকে পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়ায় ছাত্র উপ-উপদেষ্টার পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশালপটুয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ২৭
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের ছাত্রবিষয়ক উপ-উপদেষ্টা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এ বি এম সাইফুল ইসলাম পদত্যাগ করেছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে তিনি রেজিস্ট্রার বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন। তার ওপরে একজন জুনিয়র শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে জানান।

পদত্যাগের বিষয়ে ড. এ বি এম সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমি গত চার মাস ধরে দপ্তরটি সামলে আসছি। কিন্তু হঠাৎ আমার জুনিয়র বিবিএর ডিন অধ্যাপক ড. সু জাহাঙ্গির কবির সরকারকে পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই অবস্থায় জুনিয়রের অধীনে এই পদে থাকা অত্যন্ত অসম্মানজনক ও বিব্রতকর।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. ইকতিয়ার উদ্দিনকে ফোন দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি। অধ্যাপক ড. সু জাহাঙ্গির কবির সরকারকে ফোন দেওয়া হলে তিনি বারবার কেটে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. এস এম হেমায়েত জাহান বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ছাত্রবিষয়ক উপ-উপদেষ্টার পদ থেকে ড. সাইফুল পদত্যাগ করেছেন। তিনি ১০ বছর বরখাস্ত থাকায় তাঁর সমকক্ষরা পদোন্নতি পেয়েছেন। এখন সংক্ষুব্ধ হয়ে ড. সাইফুল অনেক কিছু বলতে পারেন। তবে পরিচালক পদটি সিনিয়র-জুনিয়র হিসাব করে দেওয়া হয়নি।’

বিষয়:

পটুয়াখালীপদত্যাগপটুয়াখালী সদরজেলার খবরপটুয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

সাধুর বেশে এসে সাবেক স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

বরিশাল-১: স্বপন-কুদ্দুসের দ্বন্দ্বে নির্বাচনের আগে দলে অস্থিরতা

স্টার্টআপ থেকে স্মার্ট সিটি: যেভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ টানছে বাংলাদেশ

গাজীপুরে ইট দিয়ে সাংবাদিকের পা থেঁতলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

লালপুরে প্রাইভেট কারে যুবককে গলা কেটে হত্যা

লালপুরে প্রাইভেট কারে যুবককে গলা কেটে হত্যা

আল-আরাফাহ ব্যাংকে চাকরিচ্যুতদের সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীদের সংঘর্ষ

আল-আরাফাহ ব্যাংকে চাকরিচ্যুতদের সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীদের সংঘর্ষ

র‍্যাব বলছে হত্যা, পুলিশ বলছে চুরি

র‍্যাব বলছে হত্যা, পুলিশ বলছে চুরি

জীবন আহমেদের ক্যামেরায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

জীবন আহমেদের ক্যামেরায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান