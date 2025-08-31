Ajker Patrika
তিন দফা দাবিতে পায়রা সেতুর টোল প্লাজা অবরোধ পবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের

পটুয়াখালী ও দুমকি প্রতিনিধি
তিন দফা দাবিতে আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-পটুয়াখালী মহাসড়কের পায়রা সেতুর টোল প্লাজা অবরোধ করেন পবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ঘোষিত তিন দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকা-পটুয়াখালী মহাসড়কের লেবুখালীর পায়রা সেতুর টোল প্লাজা অবরোধ করেছেন।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে লেবুখালী-পায়রা সেতুর টোল প্লাজার সামনের মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীরা ‘অ্যাগ্রি ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান দেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচির কারণে মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে আন্দোলনে সহিংসতা বা অরাজকতার কোনো ঘটনা ঘটেনি।

শিক্ষার্থীরা বলেন, কৃষিবিদেরা দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করলেও তাঁদের ন্যায্য দাবি বারবার উপেক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ডিপ্লোমাধারীদের কিছু দাবি উত্থাপিত হওয়ায় কৃষিবিদ সমাজে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ঘোষিত তিন দফা দাবি হলো—কৃষিবিদদের জন্য সমান সুযোগ ও মর্যাদা নিশ্চিত করা, কৃষিক্ষেত্রে ডিপ্লোমাধারীদের অযৌক্তিক দাবি বাতিল করা ও কৃষিবিদদের পেশাগত উন্নয়ন, পদোন্নতি ও প্রণোদনা কাঠামো দ্রুত কার্যকর করা।

কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান লিমন বলেন, ‘আমরা কৃষির মাঠে কাজ করি, কৃষকদের পাশে দাঁড়াই। অথচ আমাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। সরকারকে সতর্ক করছি, যদি দ্রুত তিন দফা দাবি পূরণ না হয়, তবে আন্দোলন আরও কঠোর হবে।’

আরও এক শিক্ষার্থী হাফিজুর রহমান বলেন, ‘ডিপ্লোমাধারীদের অযৌক্তিক দাবির কারণে কৃষিবিদদের পেশাগত মর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আমরা তা মেনে নিতে পারি না।’

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী রেখা তাবাসসুম ও রেজওয়ান হাসান বলেন, বিএসসি কৃষিবিদদের ন্যায্য দাবি আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

আন্দোলনের সময় পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সার্বিক নিরাপত্তায় ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন ছিল এবং শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি শেষ করেছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের দাবি যথাযথ মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।’

