পিরোজপুরের ইউনিয়ন বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় রেজাউল করিম ঝন্টু নামে এক ইউনিয়ন বিএনপি নেতাকে উপর্যুপরি কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার মঞ্জু মার্কেট এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। পূর্বশত্রুতার জের ধরে রুবেল (৩৫) নামে এক যুবক তাঁকে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
নিহত রেজাউল করিম ঝন্টু (৪৮) ভিটাবাড়িয়া গ্রামের আইয়ুব আলী খলিফার ছেলে। তিনি ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।
এ ছাড়া তিনি স্থানীয় এক প্রবাসীর ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করতেন।
অপর দিকে অভিযুক্ত রুবেল একই এলাকার মজিবুর রহমান খানের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এলাকায় নারকেল পাড়াসহ একাধিক কারণে রুবেলের সঙ্গে ঝন্টুর শত্রুতা ছিল। এ নিয়ে আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে রুবেল ঝন্টুর বুকে প্রথমে আঘাত করেন। ঝন্টু পাশের ডোবায় পড়ে গেলে সেখানে গিয়েই রুবেল ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে উপর্যুপরি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ঝন্টুকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয়রা জানান, এলাকায় রুবেলের নারকেল, সুপারি, মুরগি চুরিসহ নানা অপকর্মে বাধা দিয়ে আসছিলেন ঝন্টু। এতে রুবেল ক্ষিপ্ত হয়ে কয়েকবার ঝন্টুকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছিলেন।
ভান্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক খাইরুল বাশার জানান, হাসপাতালে আনার আগেই ঝন্টুর মৃত্যু হয়েছিল।
ভান্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ঘটনার পর থেকে রুবেল পলাতক রয়েছেন। তাঁকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
