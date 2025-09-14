সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য, এনসিপি নেত্রীকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য করায় দলের সংগঠক অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলীকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
আজ রোববার দলটির শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ আল আমীনের সই করা নোটিশটি শিরীন আক্তারের কাছে পাঠানো হয়।
নোটিশে বলা হয়, ‘সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার করা কিছু মন্তব্য আমাদের গোচরে এসেছে এবং সেসব মন্তব্য অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।
‘এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা এবং কেন আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির নিকট লিখিতভাবে জমা দিতে বলা হলো।’
গত ফেব্রুয়ারির শেষে এনসিপির আত্মপ্রকাশের পর দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠকের পদ পান নরসিংদীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলী। জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁর ছেলে গোলাম রাশেদ তমাল আহত হয়েছিলেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য করায় দলের সংগঠক অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলীকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
আজ রোববার দলটির শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ আল আমীনের সই করা নোটিশটি শিরীন আক্তারের কাছে পাঠানো হয়।
নোটিশে বলা হয়, ‘সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার করা কিছু মন্তব্য আমাদের গোচরে এসেছে এবং সেসব মন্তব্য অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।
‘এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা এবং কেন আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির নিকট লিখিতভাবে জমা দিতে বলা হলো।’
গত ফেব্রুয়ারির শেষে এনসিপির আত্মপ্রকাশের পর দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠকের পদ পান নরসিংদীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলী। জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁর ছেলে গোলাম রাশেদ তমাল আহত হয়েছিলেন।
আজ সকালে ঢামেক হাসপাতালের নবজাতক বিভাগের মেডিকেল অফিসার নিলুফার ইয়াসমিন জানান, এক নারী স্বাভাবিকভাবে ছয় নবজাতকের জন্ম দেন। ২৭ সপ্তাহের মধ্যেই ডেলিভারি হয়ে গেছে। সব শিশুই অপরিপক্ব। তাদের ওজন ৬১৫ থেকে ৯০০ গ্রাম। তিনটি বেড খালি থাকায় তিন নবজাতককে ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। অন্য তিনটি শিশু বাইর১০ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদীতে বিশেষ অভিযানে ২ লাখ ৪০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তবে অভিযানের সময় মাদক কারবারিরা সীমান্ত অতিক্রম করে মিয়ানমারে পালিয়ে যায়।২৩ মিনিট আগে
ছোট পরিসর ছেড়ে আরও বড় পরিসরে যেতে কপিশপ এবার দেশের প্রথম অ্যাডভারটাইজিং স্কুল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিল। এই বিজ্ঞাপনী দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির নাম ঢাকা অ্যাডভারটাইজিং স্কুল। সংক্ষেপে বলা হচ্ছে ড্যাডস্।২৬ মিনিট আগে
নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে। উজানের ঢলে আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টায় পানি বেড়েছে ১৭ সেন্টিমিটার। বর্তমানে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড৩১ মিনিট আগে