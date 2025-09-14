Ajker Patrika
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য, এনসিপি নেত্রীকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এনসিপির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলী। ছবি: সংগৃহীত
এনসিপির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলী। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য করায় দলের সংগঠক অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলীকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

আজ রোববার দলটির শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ আল আমীনের সই করা নোটিশটি শিরীন আক্তারের কাছে পাঠানো হয়।

নোটিশে বলা হয়, ‘সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার করা কিছু মন্তব্য আমাদের গোচরে এসেছে এবং সেসব মন্তব্য অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

‘এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা এবং কেন আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির নিকট লিখিতভাবে জমা দিতে বলা হলো।’

গত ফেব্রুয়ারির শেষে এনসিপির আত্মপ্রকাশের পর দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠকের পদ পান নরসিংদীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলী। জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁর ছেলে গোলাম রাশেদ তমাল আহত হয়েছিলেন।

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

ঢাবির শিক্ষার্থীরা এমন সিদ্ধান্ত নেবে ভাবতেই পারিনি

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

একই আসনে মনোনয়ন চান চেয়ারপারসনের ২ উপদেষ্টা

স্ত্রী-সন্তানদের হত্যার পর আত্মহত্যা: ধারদেনা করে চল্লিশা করল পরিবার

এলাকার খবর
