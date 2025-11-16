হোম > ভিডিও

বিএনপি ক্ষমতায় এলে প্রতিটি স্কুলে খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করা হবে: আমিনুল হক

ভিডিও ডেস্ক

আগামী প্রজন্মের শিক্ষাঙ্গনকে নতুন চিন্তা ও নতুন স্বপ্নের মাধ্যমে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক ও ঢাকা–১৬ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী আমিনুল হক। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে শিক্ষা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুণগত পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা।রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর পল্লবীতে জিয়া মহিলা কলেজে নবীনবরণ, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা এবং অভিভাবক–শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা