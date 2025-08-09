ঢাবির হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে: উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। গতকাল ৮ আগস্ট (শুক্রবার) দিবাগত রাত ২টার পরে নিজ বাসভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি এ ঘোষণা দেন।
উপাচার্য বলেন, ‘২০২৪ সালের ১৭ জুলাই হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা বহাল থাকবে। প্রতিটি হল প্রশাসন এ নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’ পাশাপাশি ছাত্রদলের সদ্য ঘোষিত হল কমিটি নিয়ে সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাসও দেন তিনি।
তবে উপাচার্যের এই বক্তব্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা হলে ছাত্র রাজনীতির সম্পূর্ণ অবসান দাবি করে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে: কেন ছাত্রদলের কমিটি দেওয়া হলো, তার জবাব দিতে হবে; ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস), বাম ছাত্রসংগঠনসহ সব বিদ্যমান ‘গুপ্ত কমিটি’ বিলুপ্ত করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও একাডেমিক এলাকায় রাজনৈতিক সব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে ছাত্ররাজনীতির পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দিতে হবে; ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব হল কমিটি বিলুপ্ত করতে হবে; প্রভোস্টদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে ও দ্রুত ডাকসু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে।
এর আগে গতকাল দুপুরে ঢাবি শাখা ছাত্রদলের বিভিন্ন হল ইউনিটে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার পর ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হল পর্যায়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে কমিটি ঘোষণায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। প্রথমে রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন, পরে তা অন্যান্য হলে ছড়িয়ে পড়ে।
রাত ১২টার পর বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দেন। সেখান থেকে তাঁরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। রাত ২টার পরে ঢাবি প্রক্টর আন্দোলনকারীদের সামনে এসে ঘোষণাটি দেন।