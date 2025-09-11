চার কেন্দ্রে ভোটারের আঙুলে কালি না দেওয়ার অভিযোগ

☰
হোম
>
শিক্ষা
>
ক্যাম্পাস
চার কেন্দ্রে ভোটারের আঙুলে কালি না দেওয়ার অভিযোগ
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ০১
জাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সম্পর্কিত
স্বত্ব: ©️
আজকের পত্রিকা
হোম
ইপেপার
জাতীয়
রাজনীতি
অপরাধ
ফ্যাক্টচেক
খেলা
ওয়েব স্টোরি
বিনোদন
বিশ্ব
অর্থনীতি
স্বাস্থ্য
শিক্ষা
প্রযুক্তি
সারা দেশ
জীবনধারা
মতামত
বিশ্লেষণ
ছবি
ভিডিও
শিল্প-সাহিত্য
ছাপা সংস্করণ
চাকরি
বিশেষ সংখ্যা
পরিবেশ
বিজ্ঞান
সাক্ষাৎকার
নারী
ল–র–ব–য–হ
পথের কথা
ইসলাম
আড্ডা
গোলটেবিল
ম্যাগাজিন
পাঠকবন্ধু