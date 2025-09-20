হোম > প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন নভোথিয়েটারে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৭ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি বা সমমান।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: সেলর।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: রাইড সিমুলেটর অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: টেলিকমিউনিকেশন বা ইলেকট্রনিকস বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টিকেট চেকার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

নিজস্ব চিপে ডিপসিকের নতুন সংস্করণ বানাল হুয়াওয়ে

টেসলার দরজা খুলতে পারলেন না উদ্ধারকর্মীরা, পুড়ে মারা গেল শিশুসহ ৩

‘পকেট সাইজ’ এআই ডিভাইস আনছে ওপেনএআই, স্মার্টফোনের দিন কি শেষ

ইন্টেলে ৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে এনভিডিয়া

গ্রামীণফোনের রিচার্জ সেবা ১৩ ঘণ্টা বন্ধ, চলবে শুধু স্ক্র্যাচ কার্ড

১৬ বছরের কিশোরের মৃত্যুতে মামলা খেয়ে টনক নড়ল, চ্যাটজিপিটিতে যাচাই হবে বয়স

আইপ্যাডওএস ২৬ আপডেটের পর আইপ্যাডে যেসব পরিবর্তন দেখা যাবে

এআই সহকারীর নতুন সংস্করণ আনছে জুম, যে সুবিধা মিলবে

মেটা কানেক্ট সম্মেলনে তিন স্মার্ট চশমাসহ যেসব ঘোষণা দিলেন জাকারবার্গ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা