বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন নভোথিয়েটারে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৭ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি বা সমমান।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: সেলর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: রাইড সিমুলেটর অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: টেলিকমিউনিকেশন বা ইলেকট্রনিকস বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টিকেট চেকার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি