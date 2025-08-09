হোম > খেলা > ফুটবল

আইসিসির কাছে ভারতীয় ক্রিকেটারের শাস্তির দাবি করছেন কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    

আকাশ দীপের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারকে উত্যক্ত করার অভিযোগ উঠেছে। ছবি: ক্রিকইনফো

অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি শেষ হয়েছে গত সপ্তাহে। দেড় মাসের বেশি সময় ধরে চলা ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ঘটেছে অনেক আলোচিত ঘটনা। মাঠের ক্রিকেট তো বটেই, এর বাইরেও অনেক ঘটনায় হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। যার মধ্যে একটি ঘটনায় ভারতীয় ক্রিকেটারের শাস্তির দাবি করছেন বেন ডাকেটের শৈশবের কোচ।

ডাকেটের কোচ জেমস নট যে ঘটনার প্রেক্ষিতে শাস্তির কথা বলেছেন, সেটা ঘটেছে ওভালে পঞ্চম টেস্টে। সেই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ডাকেটের উইকেট নেন ভারতীয় পেসার আকাশ দীপ। উইকেট নেওয়ার পর ডাকেটের ঘাড়ের কাছে হাত রাখেন আকাশ। এমনকি ডাকেটকে উদ্দেশ্য করে আকাশ কিছু কথাও বলেন। ভারতীয় পেসারকে থামাতে এগিয়ে আসতে হয়েছে লোকেশ রাহুলকে। এমন ঘটনার পরও আকাশকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) কোনো শাস্তি দেয়নি।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে আকাশের এই কাণ্ড খেলার অংশ বলে মনে করছেন ডাকেটের শৈশবের কোচ জেমস নট। একই সঙ্গে নটের দাবি এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াকে গতকাল ডাকেটের শৈশবের কোচ বলেন,‘এমন কিছু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটেরই অংশ। তবে তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটারদের এসব কাজে নিরুৎসাহিত করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। একই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এটা নিয়ে আমি বেশি উদ্বিগ্ন না।’

টেস্টের লাল বলকে ডাকেট দেখেন সাদা বলের মতো। সদ্য শেষ হওয়া অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতে ৫ ম্যাচের ৯ ইনিংসে করেছেন ৪৬২ রান। ৫১.৩৩ গড়ের পাশাপাশি তাঁর স্ট্রাইকরেট ছিল ৮২.৯৪। যেখানে হেডিংলিতে ভারতের দেওয়া ৩৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ইংল্যান্ডের ৫ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। প্রথম ইনিংসে ৬২-এর পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ১৪৯ রান। ডাকেটের শৈশবের কোচ নট বলেন,‘প্রায়ই মানুষ বলে যে সে (ডাকেট) হয়তো খুব বেশি শান্ত স্বভাবের। তবে সে যখন খেলতে যায়, তখন অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কদিন আগের টেস্ট সিরিজে তো দেখেছেন। শুবমান গিল আমাকে বলল ডাকেট ব্যাটিংয়ে নামলে সে (গিল) চ্যালেঞ্জ উপভোগ করে।’

অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতে ৭৫৪ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন শুবমান গিল। চার ফিফটির চারটিকেই সেঞ্চুরিতে পরিণত করেছেন তিনি। ডাকেটের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে নট উল্লেখ করেন গিলের কথা। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে ডাকেটের শৈশবের কোচ বলেন, ‘বাঁহাতি ব্যাটার হিসেবে সে উইকেটের চারপাশে খেলে। দুই সাইডেই সুইপ করতে পারে। সেই অর্থে ডাকেটের বিপক্ষে বোলিং করাটাই শুধু কঠিন না। অনেক ক্রিকেটারের কাছেই সে নতুন। উদাহরণ হিসেবে গিলের কথা চিন্তা করুন। সে প্রথাগত ঘরানার ক্রিকেটার।’

ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ২৩ উইকেট নিয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ। ওভালে ১৯০ রানে নিয়েছেন ৯ উইকেট। গাস অ্যাটকিনসনকে বোল্ড করে ভারতের ৬ রানের নাটকীয় জয় এনে দিয়েছেন সিরাজ। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষ হয়েছে ২-২ সমতায়। এই সিরিজে আকাশ ও বুমরা তিনটি করে ম্যাচ খেলেছেন। বুমরা ও আকাশ নিয়েছেন ১৪ ও ১৩ উইকেট।

