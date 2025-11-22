শেষের ঝলকে এগিয়ে ভারত

ইঙ্গিত দিয়েও বড় হতে পারেনি দুটি জুটি। তবু শক্ত অবস্থানে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু শুরুর দিকে দিশেহারা ভারত শেষ সেশনে এসে দেখাল দাপট। সেটাই গুয়াহাটি টেস্টের প্রথম দিনে আজ এগিয়ে রাখল স্বাগতিকদের।
কলকাতার মতো গুয়াহাটি ব্যাটারদের জন্য বধ্যভূমি ছিল না। প্রথম দিনে অবশ্য এই উইকেটে ৬ উইকেটে ২৪৭ রানের বেশি করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। যশপ্রীত বুমরার বলে মাত্র ৪ রানে জীবন পান এইডেন মার্করাম। দ্বিতীয় স্লিপে সহজ ক্যাচ ছাড়েন লোকেশ রাহুল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে ৮২ রানের জুটি গড়েন মার্করাম। সেশনের শেষ ওভারে তাঁকে (৩৮) বোল্ড করে ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন বুমরা।
প্রথম সেশন শেষে চা-বিরতির কথা শুনে হয়তো অবাক লাগতে পারে। কিন্তু ১৪৮ বছরের ইতিহাসে এই টেস্ট এভাবেই চলছে। আগে চা-বিরতি, পরে মধ্যাহ্ণভোজ। দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই কুলদীপ যাদব রিকেলটনকে (৩৫) ফেরালেও বড় ধাক্কা খায়নি দক্ষিণ আফ্রিকা। টেম্বা বাভুমা (৪১_ ও ট্রিস্টান স্টাবস (৪৯) তৃতীয় উইকেটে গড়েন ৮৪ রানের জুটি। দুজনের সমন্বয় ভারতের বোলারদের পরিশ্রম বাড়িয়ে তোলে।
শেষ সেশনে ভারতের স্পিন আক্রমণ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ৪ উইকেটের মধ্যে কুলদীপ একার শিকার দুই উইকেট। বাকি উইকেট দুটো নেন মোহাম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজা। প্রোটিয়াদের হয়ে সেনুরান মুথুসামি ২৫ ও কাইল ভেরেইনা ১ রানে অপরাজিত আছেন।