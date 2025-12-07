ইউরোপিয়ান ফুটবলে জোড়া হ্যাটট্রিকের রাত

ইউরোপিয়ান ফুটবলে ভিন্ন তিনটি লিগে শনিবার দিবাগত রাতে মাঠে নেমেছিল বেশকিছু প্রথম সারির ক্লাব। সবার অভিজ্ঞতা একরকম হয়নি। বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনালের জয়ের বিপরীতে পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছেড়েছে লিভারপুল এবং চেলসি। দুটি হ্যাটট্রিক দেখেছে ভক্তরা।
লা লিগায় রিয়াল বেতিসের মাঠ থেকে ৫-৩ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বার্সা। কাতালানদের জয়ের নায়ক ফেররান তরেস। হ্যাটট্রিক করেছেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। এস্তাদিও দে লা কার্তুজায় ১১,১৩ ও ৪০ মিনিটে সফরকারীদের হয়ে তিনটি গোল করেন তিনি। বার্সার হয়ে বাকি গোল দুটি করে রুনি বার্দগি ও লামিনে ইয়ামাল।
এই জয়ে টেবিলে শীর্ষস্থান আরও সুসংহত করল বার্সা। ১৬ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৪০ পয়েন্ট। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পুঁজি ৩৬ পয়েন্ট। মাদ্রিদের ক্লাবটির জন্য স্বস্তির বিষয় হলো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে একটি ম্যাচ কম খেলেছে তারা।
বার্সার সমান ৫ গোলের দেখা পেয়েছে বায়ার্নও। তবে কোনো গোল হজম করেনি তারা। জার্মান বুন্দেসলিগায় স্টুর্টগার্টকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বাভারিয়ানরা। প্রতিপক্ষের মাঠে হ্যাটট্রিক করেছেন বায়ার্নের ইংলিশ স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন। ম্যাচের ৬০ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের বদলি হিসেবে মাঠে নেমে ২২ মিনিটের মধ্যে তিনবার জালের ঠিকানা খুঁজে নেন সাবেক টটেনহাম হটস্পার তারকা।
তরেস ও কেইনের মতো হ্যাটট্রিক করার সুযোগ ছিল হুগো একিতিকের সামনে। কিন্তু ২ গোল করেই থামতে হয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে ফরাসি স্ট্রাইকার ম্যাচটা রাঙালেও জেতা হয়নি লিভারপুলের। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিডস ইউনাইটেডের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে অলরেডরা।
একই অভিজ্ঞতা হয়েছে চেলসির। বোর্নমাউথের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্লুজরা। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের অপর ম্যাচে সান্ডারল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সিটিজেনদের হয়ে একবার করে গোলের খাতায় নাম লেখান রুবেন দিয়াস, জোসকো গোভারদিওল ও ফিল ফোডেন।