দাপুটে জয়ে শুরু বাংলাদেশের

অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে শুরুটা দুর্দান্ত করেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে আজ পূর্ব তিমুরকে উড়িয়ে দিয়েছে ৫-০ গোলে। জোড়া গোল করেন মোহাম্মদ মানিক।
চীনের তোংলিয়াংলং স্টেডিয়ামে ১১ মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে মানিকের পাঠানো দুর্দান্ত ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন রিফাত কাজী। ২৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মানিক নিজেই। ফয়সালের ফ্রি-কিকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে জালে জড়ান তিনি।
বিরতির আগে ৪৩ মিনিটে আসে তৃতীয় গোল। ডি বক্সে জটলার মধ্য থেকে পাওয়া বলের ঠিকানা খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি মানিকের।
দ্বিতীয়ার্ধে আরও সুযোগ পেলেও দুটির বেশি গোল করতে পারেনি বাংলাদেশ। ৪৯ মিনিটে ব্যবধান ৪-০ করেন বায়েজিত বোস্তামি। ৮৮ মিনিটে শেষ গোলটি আসে আকাশ আহমেদের পা থেকে। তাতে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ। পরশু দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ব্রুনাই। ৬ দলের লড়াইয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলেই মূল পর্বে খেলার সু্যোগ পাবে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।