বিতর্কের পর বদলে গেল বাফুফের পৃষ্ঠপোষক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গতকাল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল পেট্রোনাসের নাম, আজ সেটির বদলে নতুন পৃষ্ঠপোষক ইউনাইটেড হেলথ কেয়ারের নাম ঘোষণা করেছে বাফুফে। ছবি: বাফুফে

বাফুফে গতকাল বাংলাদেশ ফুটবল লিগের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পেট্রোনাসের নাম ঘোষণা করার পর মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস প্রতিষ্ঠান এক বিবৃতিতে জানায়, পেট্রোনাস বাংলাদেশ ফুটবল লিগের সঙ্গে কোনো ধরনের স্পনসরশিপ চুক্তিতে যায়নি। বিতর্কে পড়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন পৃষ্ঠপোষকের নাম ঘোষণা করেছে বাফুফে।

দেশের শীর্ষস্থানীয় ফুটবল লিগ চলতি মৌসুমে শুরু হয়েছিল কোনো টাইটেল স্পনসর ছাড়া। দুই রাউন্ড শেষে গতকাল শুরু হয়েছে তৃতীয় রাউন্ড। খেলা শুরুর আগের দিনই বাফুফে ঘোষণা করে যে তারা লিগের জন্য স্পনসর পেয়েছে এবং নতুন লোগোও উন্মোচন করেছে। শুরুতে লোগো নকল করার অভিযোগে জেরবার বাফুফে। এরপর পেট্রোনাস জানায়, বাংলাদেশের লিগে তাদের নাম বা ব্র্যান্ড ব্যবহারের কোনো অনুমোদন দেওয়া হয়নি। আর বাফুফে জানিয়েছে, পেট্রোনাস একটি বিবৃতিতে জানায় যে তারা এই মৌসুমে টাইটেল স্পনসর হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

কেন এই ঘটনাটা ঘটেছে, সেটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেয়নি বাফুফে। পেট্রোনাসের বাংলাদেশি ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করছে ইউনাইটেড গ্রুপ। মূলত বাফুফের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তাদেরই। দিনভর বিতর্ক, বিভ্রান্তি এবং সমালোচনার পর অবশেষে সন্ধ্যায় নতুন স্পনসর ঘোষণা করে বাফুফে। বাংলাদেশ ফুটবল লিগের নতুন স্পনসর এখন ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার। আপাতত লিগ ইতিহাসের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাগুলোর একটির সমাপ্তি হলেও এটি বাফুফের পেশাদারি ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এতে বাফুফের ও লিগের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে দাবি অনেকের।

