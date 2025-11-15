বাংলাদেশের বিপক্ষে আলোচিত অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসীকে কি খেলাতে পারবে ভারত

হামজা চৌধুরী আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলের চিত্র বদলে গেছে। ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলারকে পেয়ে সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিতে এগিয়ে থাকা দলগুলোর বিপক্ষেও দারুণ সব লড়াই উপহার দিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। বলতে গেলে নবজাগরণ হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবলে। এবার বাংলাদেশের দেখানো পথে হাঁটতে যাচ্ছে ভারত।
এএফসি এশিয়ান বাপ বাছাইয়ে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের আতিথেয়তা নেবে ভারত। আজ বিকেলে ঢাকায় পা রাখার কথা দলটির। ইতিমধ্যে ম্যাচটির জন্য ২৩ সদস্যের দল দিয়েছেন প্রধান কোচ খালিদ জামিল। সেই দলে রাখা হয়েছে রায়ান উইলিয়ামসকে। হামজার মতো অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী এই উইঙ্গারেরও ইংলিশ ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। পেশাদার ক্যারিয়ারে ফুলহাম, পোর্টসমাউথের মতো ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৩২ বছর বয়সী উইলিয়ামস। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলেও খেলেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য কতটা ভয়ংকর হতে পারেন তিনি।
দলে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ভারত উইলিয়ামসকে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলাতে পারে কি না, সেটাই এখন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থে জন্ম নেওয়া এই ফুটবলারের মা ভারতীয়। তাঁর বাবার জন্ম ইংল্যান্ডে। ভারতীয় আইনে দ্বৈত নাগরিকত্বের কোনো নিয়ম নেই। ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাই অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট বাতিল করেছেন উইলিয়ামস।
ইতিমধ্যে ভারতের পাসপোর্ট পেয়েছেন উইলিয়ামস। এরপরও যদি-কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ব্লু টাইগারদের জার্সি গায়ে জড়ানোর জন্য এখন অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং ফিফার অনুমতি দরকার। ভারতের বেশ কিছু গণমাধ্যমের দাবি, বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে উইলিয়ামসকে খেলানোর সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যাবে। সে আশায় বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন উইলিয়ামস।
সম্প্রতি এক ইনস্টাগ্রাম বার্তায় তিনি লেখেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যা সত্য বলে মনে হচ্ছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে পেরে আমি সম্মানিত। এই দেশ আমাকে যে ভালোবাসা, সুযোগ এবং প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি দিয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি ভারতেরই একজন।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ভারতের দল:
গোলরক্ষক: গুরপ্রীত সিং সান্ধু, হৃতিক তিওয়ারি, সাহিল।
ডিফেন্ডার: আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিকাশ ইউমনাম, হামিংথানমাওয়াইয়া রাল্টে, জয় গুপ্তা, প্রমবীর, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিংগান।
মিডফিল্ডার: ব্রিসন ফার্নান্দেস, লালরেমটলুয়াঙ্গা ফানাই, ম্যাকার্টন লুই নিকসন, মহেশ সিং নওরেম, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।
ফরোয়ার্ড: এডমন্ড লালরিন্দিকা, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মোহাম্মদ সানান, রহিম আলী, রায়ান উইলিয়ামস, বিক্রম প্রতাপ সিং।