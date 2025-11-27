ডিবিএল সিরামিকসের সৌজন্যে প্রীতি ফুটবল

প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেছিল দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ডিবিএল সিরামিকস। যেখানে আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রতিনিধিদের বিপক্ষে মাঠে নামেন ডিবিএল গ্রুপের কর্মকর্তারা। মূলত নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি বন্ধন অটুট রাখতে সিরামিক এক্সপো–২০২৫ এর শুরুতেই এই প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছিল ডিবিএল সিরামিকস।
গতকাল ঢাকার শেফস টেবিল কোর্টসাইড, ১০০ ফিট মাদানি এভিনিউতে ওই প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাচে লাল জার্সি পড়ে মাঠে নামেন ডিবিএল গ্রুপের কর্মকর্তারা। অন্যদিকে এক্সপো উপলক্ষে আগত আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রতিনিধিরা গায়ে ছিল সাদা জার্সি।
কোর্টসাইডে উপস্থিত থেকে ম্যাচ উপভোগ করেন ইতালি দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন চেম্বার অফ কমার্স ইন বাংলাদেশের চেয়ারপারসন নুরিয়া লোপেজ, ডিবিএল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এমএ রহিম এবং ডিএমডি ও গ্রুপ সিইও এমএ কাদেরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানির বেশকিছু প্রতিনিধিগণ।
প্রীতি ম্যাচ শেষে ডিবিএল সিরামিকসের চিফ বিজনেস অফিসার মোহাম্মদ বায়েজিদ বাশার বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু খেলা নয়, পাশাপাশি এক্সপো উপলক্ষে আগত আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রতিনিধিরাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি এবং সম্পর্ক আরও মজবুত করা। আমরা আশা করি, এই ধরনের ম্যাচ আমাদের ব্যবসায়িক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্য সৃষ্টি করবে।’
এমন একটি ম্যাচ আয়োজন করায় ডিবিএল গ্রুপের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এই স্পোর্টস ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে বেশ আনন্দিত তাঁরা। সামনের দিনগুলোতেও এক হয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন সবাই। প্রীতি ম্যাচ শেষে সবার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এবং একে অপরের সংস্কৃতি ও ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন।