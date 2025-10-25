সেই ন্যাশভিলের বিপক্ষে আবারও জ্বলে উঠলেন মেসি, গড়লেন রেকর্ড

লিওনেল মেসির গোল উৎসব যেন থামছেই না। ক্যারিয়ারের শেষ দিকে এসেও প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল করে ব্যবধান গড়ে দিচ্ছেন আর্জেন্টাইন তারকা। এর সুফল পাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির হয়ে আজও জোড়া গোলের দেখা পেয়েছেন মেসি। তাঁর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্রথম প্লে-অফে ন্যাশভিলকে ৩–১ গোলে হারিয়েছে মায়ামি।
এর আগে এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমের শেষ ম্যাচে ন্যাশিভলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন মেসি। ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শ করতে না পারলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই ক্লাবের বিপক্ষে দুবার জালের দেখা পেলেন। মেসির দুই গোলের মধ্যে একটি ছিল চোখে লেগে থাকার মতো। হেডে অসাধারণ এক গোল করেন তিনি। এমন দিনে একটি রেকর্ডের দেখাও পেয়েছেন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক।
চেজে স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই ন্যাশভিলকে চেপে ধরে মায়ামি। গোলের জন্যও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি তাদের। ১৯ মিনিটে ডি বক্সে লুইস সুয়ারেজের ক্রস পান মেসি। এরপর শরীর শূন্যে ভাসিয়ে দারুণ এক হেডে জাল কাঁপান। কিছুই করার ছিল না ন্যাশভিলের গোলরক্ষক জো উইলিসের। দুর্দান্ত ক্যারিয়ার হলেও বরাবরই হেডে গোল করার দিক থেকে পিছিয়ে মেসি। তবে ন্যাশভিলের বিপক্ষে এই হেডে গোলের কথা আলাদাভাবেই মনে রাখবেন মেসির ভক্তরা।
৬২ মিনিটে মায়ামির হয়ে ব্যবধান বাড়ান তাদেই আলেন্দে। যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন মেসি। তাতেই এমএলএসের সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ গোলের মালিক বনে গেলেন এই ফরোয়ার্ড; ৩৯ গোল। আগের রেকর্ডটি যৌথভাবে কার্লোস ভেলা ও ডেনিস বোয়াঙ্গার দখলে ছিল। এক পঞ্জিকাবর্ষে সমান ৩৮ গোল করেছিলেন তাঁরা। অন্তিম মুহূর্তে সান্ত্বনা খুঁজে নেয় ন্যাশভিল। সফরকারীদের হয়ে একটি গোলের শোধ দেন হ্যানি মুখতার।