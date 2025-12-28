১৩ দিনেই শেষ ৪ টেস্ট, অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি ২০৫ কোটি

অ্যাশেজের প্রথম ৪ টেস্ট শেষে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। টানা ৩ জয়ে মর্যাদাপূর্ণ সিরিজটি জিতে নেয় স্বাগতিকেরা। এরপরও স্বস্তিতে থাকার অবস্থা নেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ)। প্রথম চারটি টেস্ট শেষ হয়েছে ১৩ দিনেই। তাতেই বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে সংস্থাটি। এর অঙ্কটাও বিশাল।
অ্যাশেজ নিশ্চিত হওয়ার পরও বক্সিং ডে টেস্টের প্রতি আগ্রহের ভাটায় কমতি পরেনি। প্রথম দিনই মেলবোর্নে হাজির হন সর্বোচ্চ ৯৪ হাজার ১৯৯ দর্শক। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাতে বেশ খুশি হয়েছিল। সেই উন্মাদনা বেশিক্ষণ টেকেওনি। প্রথম দিনই পতন ঘটে ২০ উইকেট। আর দ্বিতীয় দিনে দাঁড়ি পড়ে যায় ম্যাচের। ফলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তো বটেই বোর্ডের অংশীদারদের মিলিয়ে টিকিট বিক্রি, খাবার ও পানীয় এবং সম্প্রচারস্বত্ব বাবদ ২৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ২০৫ কোটি টাকা) রাজস্ব ঘাটতির মুখে পড়তে হয়েছে। এমনই তথ্য জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম দ্য এজ।
এই ঘাটতির মূল দায় দেওয়া হচ্ছে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এমসিজি) উইকেটকে। যখন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আইসিসি থেকে পিচ নিয়ে নেতিবাচক রিপোর্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তাদের সম্প্রচার সহযোগীরাও গতকাল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া প্রধান টড গ্রিনবার্গ বলেছেন যে, গভর্নিং বডি অন্তত ১০ মিলিয়ন ডলারের রাজস্ব ক্ষতির অনুমান করছে। যার কিছুটা অংশ পরিচালন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে আগেভাগে ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রভাব অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইকোসিস্টেমের অন্যান্য অংশেও পড়বে।
সমালোচকেরা থেকে শুরু করে সাবেক ক্রিকেটাররা পর্যন্ত পিচে ১০ মিলিমিটার ঘাস রাখায় শূলে চড়াচ্ছেন পিচ কিউরেটর ম্যাথু পেজকে। যদিও পেজ নিজেও অবাক, ‘আমরা চার বা পাঁচ দিন ধরে ব্যাট ও বলের সেই লড়াইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করি যা একটি টেস্টকে আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রথম দিনের ঘটনায় রীতিমত স্তব্ধ ছিলাম। আমি কখনোই আগে এমন টেস্টের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আশা করি আগামীতেও কখনো থাকবে না। দুই দিন আমার জন্য রোলারকোস্টার রাইড ছিল।’
পেজ অবশ্য পাশে পাচ্ছেন মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের প্রধান স্টুয়ার্ট ফক্সকে। তিনি বলেন, ‘৮ বছর আগে আমরা ম্যাটকে নিয়োগ দিয়েছিলাম কারণ সে দেশের অন্যতম সেরা, এমনকি সেরা বলে বিবেচনা করা হয়। আমি এখনও তা বিশ্বাস করি এবং সবসময় করব। সে দারুণ কাজ করেছে। সে এবং তার দল এটি ঠিক করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে।’