হোম > খেলা > ক্রিকেট

শান্ত-ওয়াসিম ঝড়ে জয়ে ফিরল রাজশাহী

ক্রীড়া ডেস্ক    

দুজনই ফিফটি করেছেন। ছবি: বিসিবি

তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ইনিংস বাঁচাতে পারল না রংপুর রাইডার্সকে। এই ব্যাটারের ৯৭ রানের ইনিংস বৃথা করে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ত্রাতা বনে গেলেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মোহাম্মদ ওয়াসিম। তাঁদের দুজনের ব্যাটে চড়ে বিপিএলে দিনের প্রথম ম্যাচে রংপুরকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৭৮ রান জড়ো করে রংপুর। জবাবে ৫ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে রাজশাহী। গত ৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে নাটকীয়তার পর ২ উইকেটে হেরেছিল তারা। এক ম্যাচ পরই জয়ে ফিরল দলটি।

রংপুরের এটা টানা দ্বিতীয় হার। আগের ম্যাচে টেবিলের তলানীতে থাকা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে ৯ রানে হেরেছিল নুরুল হাসান সোহানের দল। টানা ২ ম্যাচ হেরে তিনে নেমে এসেছে রংপুর। ৭ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। রংপুরকে হারিয়ে চার থেকে দুইয়ে উঠে এসেছে রাজশাহী। ৭ ম্যাচে ৫ জয়ে তাদের সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।

রান তাড়ায় শুরুতেই হোঁচট খায় রাজশাহী। দলীয় ১৩ রানে তানজিদ হাসান তামিমকে হারায় তারা। চলতি বিপিএলে নিজেকে হারিয়ে খোঁজা এই ব্যাটার করেন ৩ রান। রাজশাহীর ইনিংসে শুরুর এই ধাক্কা ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি নেই রংপুরের বোলারদের। বাকি গল্পটা শান্ত ও ওয়াসিমের। দ্বিতীয় উইকেটে ১৪২ রান এনে দেন তাঁরা।

১৬তম ওভারের শেষ বলে শান্তকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন মোস্তাফিজুর রহমান। ততক্ষণে ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে গেছে রংপুরের। প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৪২ বলে ৭৬ রান করেন শান্ত। ১ ওভারের ব্যবধানে জেমস নিশাকে হারায় রাজশাহী। তাঁদের দুজনের বিদায়ে বিপদে পড়তে হয়নি দলটিকে। রায়ান বার্লকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন ওয়াসিম। ৫৯ বলে ৭ চার ও ৪ ছক্কায় ৮৭ রান করেন তিনি। তাঁর সঙ্গী বার্ল ৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

সম্পর্কিত

ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বাংলাদেশি আম্পায়ার

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান

তাওহীদ হৃদয়ের ৩ রানের আক্ষেপ

জেমিমাকে উপহার দিলেন গাভাস্কার, রাখলেন প্রতিশ্রুতি

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে লিটনদের

বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও প্লে-অফে রিশাদের হোবার্ট

চট্টগ্রামকে পেছনে ফেলে রংপুর কি শীর্ষে ফিরতে পারবে

স্বস্তিতে নেই ভারতও, অপেক্ষায় বিসিবি

‘ভারতের কোনো ভেন্যুতেই খেলবে না বাংলাদেশ’

বাংলাদেশ ইস্যুতে কঠিন চাপে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা