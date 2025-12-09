অ্যাশেজ শেষই হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসারের

চোট যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না জশ হ্যাজলউডের। অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টে না খেলতে পারলেও পরের অংশে ফেরার সম্ভাবনা ছিল। শেষ পর্যন্ত আর অ্যাশেজে খেলাই হলো না অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা পেসারের।
মাংসপেশির চোটে পড়ে অ্যাশেজ থেকে পুরোপুরি ছিটকে গেলেন হ্যাজলউড। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড সেটা নিশ্চিত করেছেন। হ্যাজলউডকে নিয়ে আজ ম্যাকডোনাল্ড বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত তাকে (হ্যাজলউড) আর অ্যাশেজে পাওয়া যাবে না। খুবই বাজে অবস্থা তার জন্য। এরকম যে জোড়া ধাক্কা খাবে, সেটা কল্পনাও করতে পারিনি। ভেবেছিলাম সে অ্যাশেজে দারুণ এক অবদান রাখবে।’
প্যাট কামিন্সও অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্ট খেলতে পারেননি। এমনকি ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাঁর নাম না থাকলেও একাদশে ফেরার একটা সম্ভাবনা ছিল বলে জানিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত টেস্ট অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। কামিন্স শেষ পর্যন্ত খেলতেই পারেননি। তবে অ্যাডিলেডে ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে কামিন্স অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন বলে আশা ম্যাকডোনাল্ডের। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ বলেন, ‘প্যাটের জন্য ম্যাচ খেলার কোনো সুযোগ ছিল না। আমরা অনেক কাজ করেছি তার ব্যাপারে। সে সেরে উঠতে অনেক চেষ্টা করছে। ফেরার জন্য নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে।’
হ্যাজলউড গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট শেফিল্ড শিল্ডে খেলতে গিয়ে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছিলেন। সেই চোটই কাল হয়ে দাঁড়াল তাঁর জন্য। সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রস্তুত হচ্ছেন হ্যাজলউড। আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এর আগে চোটে পড়ে এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে পারেননি হ্যাজলউড। আইসিসির এই ইভেন্টে খেলা হয়নি কামিন্স-মিচেল মার্শেরও।
পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। দুই টেস্টেই অজিরা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল দুই দিনে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় দ্বিতীয় টেস্ট চার দিনে শেষ হয়েছিল। অ্যাডিলেড টেস্টের পর হবে বক্সিং ডে টেস্ট। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) মাঠে গড়াবে চতুর্থ টেস্ট। পঞ্চম টেস্ট নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে।