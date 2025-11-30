দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সিরিজ শুরু করল ভারত

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়ে গত কয়েকদিন ধরেই বেশ চাপের মুখে ছিল ভারত। লাল বলের ক্রিকেটের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে ওয়ানডে সিরিজ জেতার বিকল্প নেই তাদের জন্য। এমন সমীকরণে শুরুটা দারুণ হলো ভারতের। প্রথম ম্যাচে ১৭ রানের জয় তুলে নিয়েছে স্বাগতিকরা।
হারলেও ভারতের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। লোকেশ রাহুলের দলের করা ৩৪৯ তাড়া করতে নেমে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল অতিথিরা। দারুণ লড়াইয়ের পর শেষের ওভারে এসে ম্যাচ হেরেছে এইডেন মার্করামের দল। ৩৩২ রানে থামে তাদের ইনিংস।
বিশাল লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই বিপর্যয় নামে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে। দলীয় ১১ রানে রায়ান রিকেলটন, কুইন্টন ডি কক ও মার্করামকে হারায় সফরকারী দল। এরপর ম্যাথু ব্রিজকে, টনি ডি জর্জি, দেওয়াল্ড ব্রেভিস, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বশের ব্যাটে ম্যাচে টিকে থাকে ছিল তারা। তবে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা।
বিশেষ করে বশের কথা না বললেই নয়। ২৭০ রানে ৮ উইকেট হারানোর পরও দারুণ ব্যাটিংয়ে দলের আশা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এই অলরাউন্ডার। প্রসিধ কৃষ্ণার করা শেষ ওভারে দ্বিতীয় বলে রোহিতের হাতে বশ ধরা পড়লে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৫১ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৭ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। সফরকারীদের হয়ে ব্রিজকের অবদান সর্বোচ্চ ৭২ রান। ৭০ রান করেন ইয়ানসেন। এছাড়া ডি জর্জি ৩৯ ও ব্রেভিসের ব্যাট থেকে আসে ৩৭ রান। ৬৮ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ভারতের সবচেয়ে সফল বোলার কুলদীপ যাদব। ৬৫ রানে ৩ উইকেট নেন হার্শিত রানা।
এর আগে ভারতের জয়ের ভীত গড়ে দেন ব্যাটাররাই। ১৩৫ রান করেন বিরাট কোহলি। ১১ চার ও ৭ ছক্কায় সাজানো সাবেক অধিনায়কের ১২০ বলের ইনিংস। রাহুলের অবদান ৬০ রান। ৫৭ রান এনে দেন রোহিত। এছাড়া রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাট থেকে আসে ৩২ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ইয়ানসেন, নান্দ্রে বারগার, বশ ও ওটনিয়েল বার্টম্যান দুটি করে উইকেট নেন।